Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русским

98% зрителей украинского телеканала NewsOne заявили о положительном отношении к россиянам. Всего в опросе, который проводился в прямом эфире, приняли участие более 21 тыс. человек

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским. Исследование проводилось в прямом эфире во время политического ток-шоу «Противостояние», его запись доступна на YouTube.

Всего в опросе приняли участие 21 552 человека. На вопрос «Как вы относитесь к русским?» 98% зрителей ответили «Позитивно», оставшиеся 2% признались в негативном отношении к россиянам.

Подробно изучают настроения украинцев и россиян по отношению друг к другу и социологи. Так, в середине октября прошлого года Левада-центр и Киевский международный институт социологии (КМИС) пришли к выводу, что украинцы стали лучше относиться к России. Симпатию Москве выразили 48% населения республики (37% годом ранее). Эксперты объяснили такие настроения усталостью от войны. Вместе с этим отношение россиян к соседней стране практически не изменилось — 33%, что на 1% больше, чем годом ранее.

Другой опрос, проведенный в декабре 2018-го социологической группой «Рейтинг», напротив, зафиксировал холодное отношение к России более чем у половины украинских респондентов.