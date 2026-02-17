Новое название для среднего профобразования выберут голосованием

Голосование пройдет среди обучающихся и преподавателей заведений СПО. Итоги опроса должны подвести через две-три недели, уточнил замглавы Минпросвещения

Минпросвещения проведет голосование за новое название для среднего профессионального образования (СПО) среди учащихся и сотрудников колледжей, итоги подведут через две-три недели, заявил «РИА Новости» замглавы ведомства Владимир Желонкин.

«Мы, во-первых, сделали опросник для самих как обучающихся, так и преподавателей и руководителей системы СПО. <...> Дождемся голосования рейтингового. Думаю, что это [результат] будет в течение недель двух-трех», — сказал он.

Как отметил Желонкин, в связи с инициативой необходимы детальная проработка и изменение законодательства.

Среднее профессиональное образование (СПО) — уровень профессионального образования, цель которого — подготовить квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена. Обучение проходит в колледжах и техникумах, очно или заочно. Получить СПО могут выпускники 9-х классов с аттестатом о среднем общем образовании или выпускники 11-х классов с аттестатом об основном общем образовании. Государство предоставляет студентам бюджетные места на конкурсной основе, учитывая средний балл школьного аттестата. Обучение может частично или полностью оплатить будущий работодатель (целевое обучение). Правила приема устанавливает образовательное учреждение, и они не регулируются законом об образовании.

Ранее, 12 февраля, президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос изменения наименования «среднего профессионального образования» в России.

В декабре зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что премьер Михаил Мишустин после посещения «Технополиса Москва» «сказал, что, когда говорят про среднее образование, он с этим не согласен».

«Поскольку специальное профессиональное образование — оно ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования, это такая базовая, мощная специальность. Это также обсуждали на расширенном заседании комиссии Госсовета, которое по кадрам проходило. Поэтому, если поддержите, предлагаю поручить правительству проработать вопрос, чтобы среднее профессиональное стало специальным профессиональным образованием», — сказал тогда Чернышенко.