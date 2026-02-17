 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Новое название для среднего профобразования выберут голосованием

Голосование пройдет среди обучающихся и преподавателей заведений СПО. Итоги опроса должны подвести через две-три недели, уточнил замглавы Минпросвещения
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Минпросвещения проведет голосование за новое название для среднего профессионального образования (СПО) среди учащихся и сотрудников колледжей, итоги подведут через две-три недели, заявил «РИА Новости» замглавы ведомства Владимир Желонкин.

«Мы, во-первых, сделали опросник для самих как обучающихся, так и преподавателей и руководителей системы СПО. <...> Дождемся голосования рейтингового. Думаю, что это [результат] будет в течение недель двух-трех», — сказал он.

Как отметил Желонкин, в связи с инициативой необходимы детальная проработка и изменение законодательства.

Среднее профессиональное образование (СПО) — уровень профессионального образования, цель которого — подготовить квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена. Обучение проходит в колледжах и техникумах, очно или заочно.

Получить СПО могут выпускники 9-х классов с аттестатом о среднем общем образовании или выпускники 11-х классов с аттестатом об основном общем образовании. Государство предоставляет студентам бюджетные места на конкурсной основе, учитывая средний балл школьного аттестата. Обучение может частично или полностью оплатить будущий работодатель (целевое обучение). Правила приема устанавливает образовательное учреждение, и они не регулируются законом об образовании.

Путин поручил изменить название среднего профессионального образования
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее, 12 февраля, президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос изменения наименования «среднего профессионального образования» в России.

В декабре зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что премьер Михаил Мишустин после посещения «Технополиса Москва» «сказал, что, когда говорят про среднее образование, он с этим не согласен».

«Поскольку специальное профессиональное образование — оно ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования, это такая базовая, мощная специальность. Это также обсуждали на расширенном заседании комиссии Госсовета, которое по кадрам проходило. Поэтому, если поддержите, предлагаю поручить правительству проработать вопрос, чтобы среднее профессиональное стало специальным профессиональным образованием», — сказал тогда Чернышенко.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
среднее образование название Минпросвещения голосование
Материалы по теме
Путин поручил изменить название среднего профессионального образования
Общество
Фальков заявил о недостаточно эффективной системе высшего образования
Общество
Путин продлил реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Соревнования перенесли из-за снегопада. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:04
Обстановка на месте переговоров в Женеве. Трансляция Политика, 15:00
Опубликована полная программа Форума будущих технологий – 2026 Пресс-релиз, 15:00
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна Технологии и медиа, 14:59
Apple выпустила iOS 26.4 beta 1. Какие функции порадуют владельцев iPhone Life, 14:57
Почти треть корейцев уверена, что бывшего президента признают виновным Общество, 14:55
В МОК заявили об отсутствии запрета Тутберидзе помогать Петросян на Играх Спорт, 14:53
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Средний возраст жителей Евросоюза вырос до 44,9 года Общество, 14:49
HR тратит лишнее: 3 ошибки, которые съедают бюджет компании Образование, 14:47
Минфин назвал ежегодные траты россиян на ставки Общество, 14:46
Когда в России заблокируют иностранные криптобиржи. Мнения экспертов Крипто, 14:42
Экс-губернатора Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду Политика, 14:39
С марта в России вступит в силу новый ГОСТ на отделку в новостройках Общество, 14:38
Аузан после приговора Варданяну пересказал его разговор с сыном
РАДИО
 Политика, 14:38