У экс-главы Южно-Сибирского Росприроднадзора изъяли имущество на ₽10 млрд

Суд удовлетворил полностью иск, который ранее был удовлетворен лишь частично, и изъял в пользу государства не только квартиры и другое имущество, но и холдинг «АлтайАгроСнаб». Чиновнику вменяют совмещение службы с ведением бизнеса

Андрей Фролов (Фото: rpn.gov.ru)

Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционное представление Генеральной прокуратуры и конфисковал в пользу государства имущество экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова общей стоимостью 10 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд отменил решение нижестоящей инстанции — Заельцовского районного суда Новосибирска. В доход государства был обращен агрохолдинг «АлтайАгроСнаб». Первый суд удовлетворил иск Генпрокуратуры только частично, передав государству три земельных участка, жилой дом, четыре нежилых помещения, 13 транспортных средств, квартиру в России, еще четыре — в Турции, две — в Грузии, одну — в Таиланде и ООО «Алтайская транспортная компания». Их общая рыночная стоимость превысила 460 млн руб.

Решение об изъятии всех этих активов апелляционная инстанция оставила в силе.

«Судебные акты вступили в законную силу, фактическая передача государству имущества находится на контроле Генеральной прокуратуры», — добавили в пресс-службе.

Ведомство ранее провело проверку и выяснило, что Фролов незаконно совмещал госслужбу с предпринимательством. Доход от последнего позволял ему покупать дорогостоящее имущество и вкладываться в развитие бизнеса.

Фролов, по версии прокуратуры, привлекал к делам родственников и доверенных лиц. На них он регистрировал активы, чтобы не декларировать их, а также для «конспирации реального финансового положения».

«АлтайАгроСнаб» производит растительные масла, крупы (пшеницу, овес, ячмень и др.) и кормовую продукцию. Компания зарегистрирована в 2018 году в Барнауле. Единственным учредителем и по совместительству директором предприятия является Александр Летягин. Однако, как уточнили в прокуратуре, основателем компании является Фролов. В структуру ГК «АлтайАгроСнаб» входят три сельскохозяйственных предприятия, которые работают на территории Заринского и Залесовского районов Алтайского края — «Алтайагрополе», КФХ «Велес» и «Милк парк».

Андрей Фролов — уроженец Бийска. Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора он возглавил в сентябре 2022 года, до этого несколько месяцев работал в подразделении ведомства в Кемеровской области. С 1993 по 2022 год служил в правоохранительных и налоговых органах. Имеет ведомственные награды МВД.

Фролов был заключен под стражу в декабре 2023 года — ему вменили ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК (пособничество в растрате в особо крупном размере) и обвинили в помощи бывшему руководителю бийского ФГКУ «Специальное управление № 36 МЧС России» Виктору Великодному в присвоении и растрате почти 3 млн руб. из бюджета в 2013–2018 годах.

В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщила о возбуждении против Фролова еще одного уголовного дела по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), и ч. 1, 2 ст. 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Ведомство установило, что Фролов как глава Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора в августе 2023 года потребовал от подчиненных внести недостоверные сведения о наличии нарушений в документы, на основании которых организации впоследствии не выдали лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. Это предприятие выполняло гособоронзаказ и понесло ущерб на более чем 5 млн руб.

В ходе той же проверки у Фролова нашли дорогостоящую недвижимость в Турции и Грузии, информацию о которой он скрывал. Кроме того, был выявлен случай фиктивного трудоустройства — отец Фролова был назначен заместителем начальника одного из отделов управления. В прокуратуре пришли к выводу, что целью было увеличение трудового стажа и размера пенсии мужчины, притом что фактически он не работал.