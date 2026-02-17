У экс-главы Южно-Сибирского Росприроднадзора изъяли имущество на ₽10 млрд
Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционное представление Генеральной прокуратуры и конфисковал в пользу государства имущество экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова общей стоимостью 10 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Суд отменил решение нижестоящей инстанции — Заельцовского районного суда Новосибирска. В доход государства был обращен агрохолдинг «АлтайАгроСнаб». Первый суд удовлетворил иск Генпрокуратуры только частично, передав государству три земельных участка, жилой дом, четыре нежилых помещения, 13 транспортных средств, квартиру в России, еще четыре — в Турции, две — в Грузии, одну — в Таиланде и ООО «Алтайская транспортная компания». Их общая рыночная стоимость превысила 460 млн руб.
Решение об изъятии всех этих активов апелляционная инстанция оставила в силе.
«Судебные акты вступили в законную силу, фактическая передача государству имущества находится на контроле Генеральной прокуратуры», — добавили в пресс-службе.
Ведомство ранее провело проверку и выяснило, что Фролов незаконно совмещал госслужбу с предпринимательством. Доход от последнего позволял ему покупать дорогостоящее имущество и вкладываться в развитие бизнеса.
Фролов, по версии прокуратуры, привлекал к делам родственников и доверенных лиц. На них он регистрировал активы, чтобы не декларировать их, а также для «конспирации реального финансового положения».
«АлтайАгроСнаб» производит растительные масла, крупы (пшеницу, овес, ячмень и др.) и кормовую продукцию. Компания зарегистрирована в 2018 году в Барнауле. Единственным учредителем и по совместительству директором предприятия является Александр Летягин. Однако, как уточнили в прокуратуре, основателем компании является Фролов.
В структуру ГК «АлтайАгроСнаб» входят три сельскохозяйственных предприятия, которые работают на территории Заринского и Залесовского районов Алтайского края — «Алтайагрополе», КФХ «Велес» и «Милк парк».
Андрей Фролов — уроженец Бийска. Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора он возглавил в сентябре 2022 года, до этого несколько месяцев работал в подразделении ведомства в Кемеровской области. С 1993 по 2022 год служил в правоохранительных и налоговых органах. Имеет ведомственные награды МВД.
Фролов был заключен под стражу в декабре 2023 года — ему вменили ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК (пособничество в растрате в особо крупном размере) и обвинили в помощи бывшему руководителю бийского ФГКУ «Специальное управление № 36 МЧС России» Виктору Великодному в присвоении и растрате почти 3 млн руб. из бюджета в 2013–2018 годах.
В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщила о возбуждении против Фролова еще одного уголовного дела по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), и ч. 1, 2 ст. 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
Ведомство установило, что Фролов как глава Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора в августе 2023 года потребовал от подчиненных внести недостоверные сведения о наличии нарушений в документы, на основании которых организации впоследствии не выдали лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. Это предприятие выполняло гособоронзаказ и понесло ущерб на более чем 5 млн руб.
В ходе той же проверки у Фролова нашли дорогостоящую недвижимость в Турции и Грузии, информацию о которой он скрывал. Кроме того, был выявлен случай фиктивного трудоустройства — отец Фролова был назначен заместителем начальника одного из отделов управления. В прокуратуре пришли к выводу, что целью было увеличение трудового стажа и размера пенсии мужчины, притом что фактически он не работал.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян