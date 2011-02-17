Венок посадили на цепь, чтобы он не упал на В.Януковича
Общество, 17 фев 2011, 02:34
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Венок посадили на цепь, чтобы он не упал на В.Януковича
Организаторы визита в Харьков президента Украины Виктора Януковича обезопасили главу государства от падения венка, сообщают украинские СМИ.
Президент снова возлагал цветы к памятнику воинам-афганцам. На этот раз венки были прикреплены цепями к металлическим опорам. Цепи были как следует замаскированы, однако их сумели разглядеть журналисты.
Напомним, подобный инцидент уже случался с В.Януковичем в Киеве на совместной церемонии с российским коллегой Дмитрием Медведевым.
Во время возложения венков к памятнику Неизвестному солдату начался сильный ливень с ветром и градом. Когда В.Янукович возложил свой венок, ветер поднял его и опрокинул его на главу украинского государства. В.Янукович в результате инцидента не пострадал.