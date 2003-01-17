Африканец зарабатывал, выдавая себя за русскую красавицу

В Петербурге арестован камерунский студент, которого обвиняют в мошенничестве с использованием Интернета. Как заявляют сотрудники милиции, камерунец начал свою аферу с того, что купил журнал с фотографиями русских девушек. Выбрав самую лучшую из них, он отсканировал фото и поместил его в Интернет вместе с душещипательным текстом, в котором акцент делался на словах "любовь" и "замужество".