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Пандемия коронавируса ,  
0 

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлено 59 035 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 4178 человек, умерли 110. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

Коронавирус
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

В России впервые с мая выявили более 100 смертей от коронавируса за сутки
Общество
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Россияне в августе совершили скачок в закупке лекарств против COVID
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Нейросеть рассчитала три варианта развития шестой волны коронавируса
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Япония собралась смягчить COVID-ограничения для туристов
Общество
Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
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<75 000
0
<250 000
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0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Попова сообщила об уходе волны COVID-19 из Москвы и Петербурга в регионы
Общество
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Мурашко спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
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Сумма
Срок
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