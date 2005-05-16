В Германии питаются личинками насекомых

В одном из немецких ресторанов в меню появились необычные блюда. Экзотику им придает тот факт, что в каждое из них добавляют настоящие личинки насекомых.

Если вам посчастливится оказаться в одном из красивейших городов Германии - Дрездене, не упустите возможность и загляните в уютный ресторанчик "Эспитас". Это заведение издавна известно своими необычными блюдами, в которые умелые повара добавляют экзотические ингредиенты.

На днях эти мастера ложки и поварешки изобрели несколько новых вкусных блюд. В меню появилось мороженое с начинкой из личинок, а также личиночные салаты и коктейли.

Любопытно, что к приготовлению элитных блюд повара "Эспитас" подходят очень ответственно. Не всякая личинка устроит придирчивого мастера. Для экзотических лакомств выбирают только самых лучших личинок, родившихся и выросших в Латинской Америке. По мнению специалистов, именно тамошние зародыши насекомых питательны и безумно вкусны.

По словам шеф–повара ресторана Ува Энгерта, именно такие ингредиенты делают блюда очень полезными, настоящими «протеиновыми бомбами». Очевидно, что с ним согласны и завсегдатаи "Эспитаса", так как в последнее время популярность личиночных блюд возросла так, что руководству заведения пришлось сократить количество приготавливаемых блюд из кузнечиков и муравьев.

По материалам Ananova