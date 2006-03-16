В ЕС составлен черный список авиакомпаний

В Европейском союзе составлен список авиакомпаний, которым будет полностью или частично запрещено совершать полеты над территорией стран, входящих в эту организацию.

Как сообщает AFP со ссылкой на представителей Еврокомиссии, в него вошли авиаперевозчики, нарушающие правила безопасности и представляющие угрозу безопасности пассажиров.

Сам перечень компаний пока не разглашается. В ЕК заявили, что он будет обнародован лишь поле того, как его единогласно одобрит высший исполнительный орган власти Евросоюза.

Заметим, что до последнего времени свои черные списки были у многих стран Европы. Великобритания и Швейцария при этом называли авиакомпании, посадка самолетов которых запрещена на территории этих стран (швейцарцы, например, занесли в свой список египетскую Flash Airlines и армянскую Air Van Airlines), а Германия и Италия не стали разглашать свои "предпочтения".

Необходимость создания единого списка стала очевидной в Европе в 2004 году, когда самолет авиакомпании Flash Airlines разбился в районе Шарм-эль-Шейха. Тогда погибли 148 человек, в том числе 135 граждан Франции. Над его разработкой в течение 9 месяцев трудились независимые авиационные эксперты из 25 государств Евросоюза.

По мнению аналитиков, из компаний республик бывшего СССР наибольшие шансы оказаться в черном списке у украинской South Airlines (она находится в британском черном списке), а также у перевозчиков из Киргизии и Таджикистана.

Среди других стран, чьи авиакомпании могут оказаться под запретом, – Таиланд, ЦАР, Мозамбик, КНДР, ДР Конго, Ливия, Гана, Руанда, Либерия, Экваториальная Гвинея. В большинстве случаев речь идет о небольших авиакомпаниях, совершающих чартерные или грузовые рейсы.