Минюст: Россия выплатила 221 млн рублей по решениям ЕСПЧ

Россия в 2012г. проиграла 123 дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), общая сумма выплат в минувшем году по искам составила 221 млн руб. (эти выплаты касались дел, которые были проиграны в период до 2012г.). Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов в рамках "правительственного часа".

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По словам А.Коновалова, в 2012г. количество жалоб в ЕСПЧ от россиян уменьшилось на четверть по сравнению с годом ранее (11 тыс. жалоб в 2012г. против 40 тыс. в 2011г.).

Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на Россию с 1998г., с тех пор, как была ратифицирована Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод. За это время наша страна стала лидером по количеству жалоб в данную инстанцию: жалобы из России составляют около 20% от их общего числа.

ЕСПЧ вынес ряд достаточно громких решений в отношении РФ, в частности в декабре 2011г. обязал выплатить 64 истцам по делу "Норд-Оста" компенсацию, которая составила 1,3 млн евро. ЕСПЧ признал, что в ходе операции по освобождению заложников Россия нарушила ст.2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

Обратилась в ЕСПЧ и участница панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, которая пожаловалась на нарушение ее свободы на выражение своего мнения.