Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Дерипаска раскрыл замороженные активы в США, обещанная Трампом стенограмма разговора с Зеленским опубликована, Россия провела обмен шпионами, одного из лидеров ИГ нашли под Киевом; главные новости — в обзоре РБК

Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

Представители миллиардера Олега Дерипаски назвали активы бизнесмена, которые были заблокированы в США в результате санкций, которые против него ввели в 2018 году.

В частности, это контролирующая доля в компании Basic Element Inc., которая держала банковский счета и обладала правами аренды на недвижимость, когда против Дерипаски ввели санкции.

В список также вошла RUSAL America Corp., счета которой в JPMorgan Chase закрыли после введения санкций. В начале 2019, когда ограничения с Rusal сняли, американская компания вернулась к полноценной деятельности.

О замороженных активах представители бизнесмена сообщили в суде, где они пытаются добиться снятия с бизнесмена ограничений.

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Беседа состоялась 21 апреля, в день президентских выборов на Украине. Трамп поздравил Зеленского с победой, а тот пригласил его на инаугурацию.