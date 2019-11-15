Что случилось за день. Главные новости РБК

Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США
Представители миллиардера Олега Дерипаски назвали активы бизнесмена, которые были заблокированы в США в результате санкций, которые против него ввели в 2018 году.
- В частности, это контролирующая доля в компании Basic Element Inc., которая держала банковский счета и обладала правами аренды на недвижимость, когда против Дерипаски ввели санкции.
- В список также вошла RUSAL America Corp., счета которой в JPMorgan Chase закрыли после введения санкций. В начале 2019, когда ограничения с Rusal сняли, американская компания вернулась к полноценной деятельности.
- О замороженных активах представители бизнесмена сообщили в суде, где они пытаются добиться снятия с бизнесмена ограничений.
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