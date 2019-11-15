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Что случилось за день. Главные новости РБК
Дерипаска раскрыл замороженные активы в США, обещанная Трампом стенограмма разговора с Зеленским опубликована, Россия провела обмен шпионами, одного из лидеров ИГ нашли под Киевом; главные новости — в обзоре РБК

Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

Представители миллиардера Олега Дерипаски назвали активы бизнесмена, которые были заблокированы в США в результате санкций, которые против него ввели в 2018 году.

  • В частности, это контролирующая доля в компании Basic Element Inc., которая держала банковский счета и обладала правами аренды на недвижимость, когда против Дерипаски ввели санкции.
  • В список также вошла RUSAL America Corp., счета которой в JPMorgan Chase закрыли после введения санкций. В начале 2019, когда ограничения с Rusal сняли, американская компания вернулась к полноценной деятельности.
  • О замороженных активах представители бизнесмена сообщили в суде, где они пытаются добиться снятия с бизнесмена ограничений.

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Беседа состоялась 21 апреля, в день президентских выборов на Украине. Трамп поздравил Зеленского с победой, а тот пригласил его на инаугурацию.

  • Речь идет не о дословной расшифровке разговора. Документ составили на основе записей тех, кто непосредственно слышал разговор.

  • Зеленский говорит Трампу, что брал с него пример и приглашает посетить Украину, американский президент обещает подумать и вспоминает, что эта страна всегда была хорошо представлена на конкурсе «Мисс Вселенная».

  • Трамп говорил, что первый разговор с Зеленским был самым важным. Другая беседа, состоявшаяся в июле, стала поводом для запуска процедуры импичмента президента США.

Россия, Литва и Норвегия обменялись шпионами

На территории Литвы прошел трехсторонний обмен шпионами. В частности, в Норвегию вернулся осужденный за шпионаж Фруде Берг, а Россию — Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, также были освобождены два гражданина Литвы.

  • В России Берг был приговорен к 14 годам лишения свободы. По версии следствия, норвежец собирал секретные данные о российском военном морском флоте через бывшего московского участкового.
  • Филипченко и Моисеенко были осуждены в Литве, первого сочли агентом ФСБ, который в составе группы пытался вербовать работников департамента охраны руководства страны.
  • В Литву вернулись Евгений Матайтис, который был осужден в России за госизмену, а также осужденный за шпионаж Аристидас Тамошайтис.

Под Киевом задержали одного из лидеров ИГ

Речь идет об Аль Бар Шишани, одном из главарей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он был задержан в частном доме под Киевом, сообщила Служба безопасности Украины.

  • Шишани — гражданин Грузии, по данным СБУ, с 2012 года он воевал в Сирии, и был помощником командира отряда выходцев в Кавказа Абу Умара аш-Шишани. После смерти командира он уехал в Турцию, где координировал деятельность экстремистов.
  • На Украину он въехал по поддельным документам в прошлом году, утверждают в спецслужбе.
  • В 2017 году Минобороны сообщило об уничтожении Абу Умара аш-Шишани, который был одним из наиболее высокопоставленных выходцев из СНГ в иерархии ИГ.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Олег Дерипаска, Владимир Зеленский
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Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США
Экономика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
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