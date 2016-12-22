Из кабинета председателя общества «Спартак» похитили сумку с деньгами

В среду, 14 ноября, из кабинета председателя физкультурно-спортивного общества «Спартак» похитили 690 тыс. руб., рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Заместитель председателя РФСО «Спартак» Сергей Козлов в телефонном разговоре с РБК сообщил, что инцидент произошел 14 ноября, но от дополнительных комментариев отказался.

«Около 13 часов в отдел полиции по району Якиманка через службу «02» поступило сообщение, что в здании, расположенном в Малом Толмачевском переулке, из кабинета руководителя спортивного общества пропали деньги», — рассказал источник в полиции.

По его словам, прибывшему на место наряду полиции дал показания Сергей Козлов, который рассказал, что около полудня из сумки в кабинете председателя спортивного общества «Спартак», неизвестный похитил 690 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России (кража), добавил источник.

На сайте организации говорится, что председателем РФСО «Спартак» является мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе Андрей Слушаев — генеральный директор учебно-спортивного центра олимпийской подготовки «Подольск», он также является советником президента Олимпийского комитета России.