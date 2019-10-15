Что случилось за день. Главные новости РБК

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Минфин предложил выделить находящихся под санкциями граждан и компании в особую категорию, на которую будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
- Соответствующие изменения предлагается внести в закон о противодействии недружественным мерам США и других государств.
- Минфин пояснил, что задачей законопроекта является систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года, для минимизации рисков негативного влияния санкций на экономику.
- Поправка важна потому, что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и компаниям, число которых постоянно растет.
СК провел обыски в штабах ФБК в 30 регионах
Следователи в рамках уголовного дела об отмывании денег проводят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией в 30 регионах, а также по местам жительства сотрудников региональных подразделений.