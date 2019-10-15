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Что случилось за день. Главные новости РБК
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы, СК провел обыски в штабах ФБК, россиянку из списка санкций США задержали в Минске, россияне стали лояльнее к теневым доходам; главные новости — в обзоре РБК

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Минфин предложил выделить находящихся под санкциями граждан и компании в особую категорию, на которую будут распространяться «специальные» нормы законодательства.

  • Соответствующие изменения предлагается внести в закон о противодействии недружественным мерам США и других государств.
  • Минфин пояснил, что задачей законопроекта является систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года, для минимизации рисков негативного влияния санкций на экономику.
  • Поправка важна потому, что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и компаниям, число которых постоянно растет.

СК провел обыски в штабах ФБК в 30 регионах

Следователи в рамках уголовного дела об отмывании денег проводят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией в 30 регионах, а также по местам жительства сотрудников региональных подразделений.

  • По ходатайству СК суд арестовал счета ФБК, открытые в кредитных организациях, деньги на которые поступали «из иностранных источников».
  • Позднее юрист ФБК Любовь Соболь сообщила об обысках в студии канала «Навальный Live» «с целью помешать делать видео и трансляции, рассказывать правду многомиллионной аудитории».
  • В сентябре в рамках указанного дела также прошли обыски у координаторов и волонтеров штабов Навального более чем в 40 регионах. 

Находящуюся под санкциями США россиянку задержали в Минске

Правоохранительные органы Белоруссии задержали россиянку Анну Богачеву, которая попала под санкции США в прошлом году из-за подозрений в причастности к вмешательству в выборы.

  • «РИА Новости» сообщало, что ее задержали в отеле в Минске, где она находилась с семьей, по запросу США.
  • В марте 2018 года Минфин США внес ее в санкционный список вместе с Евгением Пригожиным и другими людьми, которых считают причастными к вмешательству в американские выборы через Агентство интернет-исследований.
  • Позднее посольство России в Белоруссии сообщило, что Богачева находится на свободе, а белорусская Генпрокуратура пояснила, что не усмотрела оснований для ее содержания под стражей с целью выдачи.

Ученые заявили о тревожном росте лояльности россиян к теневым доходам

В России до максимума с 1990-х годов выросла доля тех, кто уверен в пользе для общества работы в тени, подсчитал Институт общественных наук РАНХиГС.

  • В 2019 году доля таких людей достигла 12,7%, что является максимумом более чем за 20 лет; в том, что от теневой занятости больше вреда, уверены 20,8%.
  • На теневом рынке труда в том или ином виде заняты около 25 млн россиян, или почти треть трудоспособного населения страны.
  • За последние два года доля работающих в тени россиян сократилась (с 45,3% участников опроса в 2017 году до 27,6% в 2019-м), однако это связано со снижением потребительских возможностей заказчиков, а не с ростом сознательности россиян.
Автор: Юлия Выродова
Теги: главные новости
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