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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Всего в столице с начала пандемии скончались более 4,6 тыс. человек, заболели 251 тыс.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За минувшие сутки в Москве скончались 11 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 15 августа составило 4656.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Также за последние 24 часа в городе выявили выявили 695 случаев заражения COVID-19. Больше половины из новых заболевших (54,5%) — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Всего с начала эпидемии в городе число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 251 686 человек. За это время вылечились 196 тыс. пациентов.

Накануне департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в первые дни августа в столице было зарегистрировано на 60% меньше умерших от COVID-19 пациентов, чем за тот же период предыдущего месяца. По данным ведомства, количество смертей пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, в июле было на 50% меньше, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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13 августа мэр Сергей Собянин назвал данные о повторном введении ограничений в столице из-за коронавируса в середине сентября слухами. Он подчеркнул при этом, что москвичи в ближайшие месяцы должны будут носить маски и соблюдать установленные Роспотребнадзором меры безопасности. Мэр отметил также, что для того, чтобы снизить наложение сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ на заражение коронавирусом, понадобится более массовая вакцинация от гриппа, чем в прошлые годы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Москва
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