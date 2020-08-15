В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Всего в столице с начала пандемии скончались более 4,6 тыс. человек, заболели 251 тыс.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За минувшие сутки в Москве скончались 11 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 15 августа составило 4656.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Также за последние 24 часа в городе выявили выявили 695 случаев заражения COVID-19. Больше половины из новых заболевших (54,5%) — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Всего с начала эпидемии в городе число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 251 686 человек. За это время вылечились 196 тыс. пациентов.

Накануне департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в первые дни августа в столице было зарегистрировано на 60% меньше умерших от COVID-19 пациентов, чем за тот же период предыдущего месяца. По данным ведомства, количество смертей пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, в июле было на 50% меньше, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае.



