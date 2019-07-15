Как проходил полет SSJ100 перед аварией. Реконструкция РБК по данным МАКа

Только 14% россиян готовы летать на самолете российского производства. 5 мая SSJ100 «Аэрофлота» экстренно приземлился в Шереметьево и загорелся. Погиб 41 человек. РБК реконструировал события, опираясь на данные отчета МАКа

По данным опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», проведенного после катастрофы SSJ100, выполнявшего рейс Москва — Мурманск, только 14% респондентов готовы летать на самолетах российского производства. 33% опрошенных заявили, что предпочитают летать иностранными лайнерами — европейским Airbus и американским Boeing. Superjet 100 — единственный самолет российского производства для пассажирских среднемагистральных перевозок.