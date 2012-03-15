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В Казани пройдет акция "бутылочного" протеста против произвола полиции
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В Казани пройдет акция "бутылочного" протеста против произвола полиции
Общество, 15 мар 2012, 13:48
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В Казани пройдет акция "бутылочного" протеста против произвола полиции
Организация "Общественные активисты" намерена провести в Казани сегодня, 15 марта, акцию протеста против полицейского произвола, связанную с гибелью в местном ОВД задержанного Сергея Назарова.
Фото: ИТАР-ТАСС

Как уточняют активисты в своей группе в соцсети "ВКонтакте", митинг пройдет напротив здания МВД по Татарстану. Протестующие намерены принести с собой бутылки из-под шампанского и других напитков, которые они украсят надписями, наклейками, бантиками или вложат внутрь записки. В акции готовы принять участие, по последним данным, 128 человек.

"И пусть каждый некомпетентный сотрудник полиции использует эти бутылки по назначению, а как именно, им подскажут сотрудники из ОП "Дальний", - пишут в соцсети активисты. Напомним, что именно бутылкой из-под шампанского полицейские из "Дальнего" нанесли С.Назарову тяжелые увечья, из-за которых мужчина впоследствии скончался.

Протестующие также намерены передать главе МВД Татарстана Асгату Сафарову "подарок от неравнодушных граждан". Акция протеста будет мирной. "Мы соберемся для выражения протеста и недовольства действиями сотрудников полиции, которые вместо того, чтобы защищать население, запугивают и убивают его!" - заявляют активисты.

"Президент пообещал, что россияне перестанут бояться милиции. Президент сдержал слово! Теперь россияне боятся полиции. Мучительная смерть Сергея Назарова показала, что переаттестацию проходят даже маньяки. Его смерть не должна остаться безнаказанной, и мы требуем самого жесткого наказания для виновных. С каждым днем мы убеждаемся, что реформа МВД провалилась, поэтому Рашиду Нургалиеву следовало бы уйти в отставку. Пора создавать новую правоохранительную структуру. И нужно научить начальство, вплоть до министров, отвечать за действия своих подчиненных", - говорится в заявлении "Общественных активистов".

Неизвестно, санкционирована ли акция администрацией Казани. Между тем "Общественные активисты" также начали сбор подписей за отставку А.Сафарова.

Напомним, 10 марта из отдела полиции №9 "Дальний" управления МВД России по Казани был госпитализирован 52-летний житель Казани С.Назаров с повреждениями прямой кишки. Мужчине сделали операцию, однако врачи не смогли спасти его, и он скончался через несколько часов, не приходя в сознание.

С.Назаров успел рассказать родным, что в полиции его жестоко избили и изнасиловали бутылкой из-под шампанского. Расследование подтвердило его слова. По предварительным данным, травмы потерпевшему были нанесены "с применением твердого тупого предмета" и "он не мог причинить себе их сам".

В тот же день по подозрению в совершении этого преступления был задержан 25-летний участковый уполномоченный отдела полиции "Дальний" УМВД РФ по Казани Ильшат Гарифуллин. По версии следствия, полицейский, не имея достаточных оснований, доставил подозреваемого в краже мужчину в ОВД для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Здесь участковый составил в отношении задержанного подложный протокол об административном правонарушении по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В дальнейшем, по версии следствия, именно он вывел мужчину из камеры и передал его оперативникам.

Позднее были арестованы еще четверо экс-полицейских из ОП "Дальний", подозреваемых в пытках задержанного: 25-летний экс-заместитель начальника отдела полиции по оперативной работе Фаиль Сабирзянов, 24-летний экс-заместитель начальника уголовного розыска Алмаз Василов и два бывших оперуполномоченных - 23-летний Ильнар Ибатуллин и 24-летний Рамиль Ахметзянов.

Им предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п."а", "в" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий) Уголовного кодекса РФ. Свою вину задержанные не признали.

Что же касается И.Гарифуллина, то его обвинили по ч.1 ст.286 (превышение должностных полномочий) и ч.2 ст.292 (служебный подлог) УК РФ. Свою вину он признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Казань , МВД , ОВД , Татарстан , митинг
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