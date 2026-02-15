 Перейти к основному контенту
Умер создатель приставки Sega Mega Drive Хидеки Сато

В возрасте 77 лет умер создатель Sega Mega Drive Хидеки Сато
Хидеки Сато
Хидеки Сато (Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images)

Хидеки Сато, создатель консолей компании Sega, скончался 13 февраля 2025 года на 78 году жизни. Об этом сообщило издание Kotaku.

Хидеки Сато курировал создание всех популярных игровых приставок компании Sega в XX веке, в том числе Mega Drive, Sega Saturn и Dreamcast.

Sega выпустила свою первую игровую приставку, 8-битную SG-1000, в 1983 году. В конце 1980-х Sega стала одним из самых узнаваемых брендов в игровой индустрии. Уже в 1988 году компания представила 16-битную домашнюю консоль Mega Drive. Именно на этой приставке была представлена первая игра с культовым поп-персонажем — ежом Соником.

Материал дополняется

