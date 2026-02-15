 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

ТАСС узнал о планах изменить правила сдачи экзаменов на вождение

ТАСС: для кандидатов в водители изменят правила сдачи теоретического экзамена
Сюжет
Новые законы в России
МВД, которое в новом году предложило внести несколько изменений в правила сдачи экзаменов для будущих водителей, хочет, чтобы кандидаты повторно пересдавали «теорию», если провалили практический экзамен в течение полугода
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Будущие водители будут обязаны повторно пересдать теоретический экзамен, если они не прошли практический экзамен в течение полугода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство», — объяснил собеседник агентства.

В начале 2026 года МВД России предложило внести изменения в правила сдачи экзаменов для управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Согласно проекту документа, планировалось расширение перечня нарушений, при которых кандидата не допускали к экзаменам, среди них: использование средств связи, фото- и видеотехники, а также других электронных устройств экзаменуемым. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, правоприменительная практика экзаменационных подразделений Госавтоинспекции свидетельствует о росте выявленных фактов использования кандидатами в водители различных средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники (скрытые наушники, видеокамеры с процессорами и так далее) для оказания им помощи со стороны третьих лиц в успешной сдаче экзамена.

Кроме того, предлагалось сократить срок проведения практического экзамена — если раньше он назначался в течение шести месяцев после успешной сдачи теории, теперь этот период планируется сократить до 60 дней.

МВД разработало критерии оценки эффективности автошкол
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

При этом на фоне ужесточения экзаменов для будущих водителей в России был зафиксирован дефицит экзаменаторов ГИБДД, который привел, по словам представителей автошкол, к месячным задержкам испытаний для кандидатов.

МВД в рамках проекта постановления также планирует упросить процедуру допуска к экзаменам, исключив необходимость личной подачи медицинской справки. Если инициатива будет одобрена, то с 1 марта 2027 года все медицинские справки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный формат и собраны в едином федеральном реестре. МВД будет иметь к нему доступ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Водительское удостоверение пересдача водительские права
Материалы по теме
Власти обсудят предъявление водительских прав через Мах
Общество
МВД предложило новые правила сдачи экзаменов на водительские права
Общество
МВД разработало критерии оценки эффективности автошкол
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Обама заявил о существовании инопланетян Политика, 12:23
В МВД ответили на вопрос о критике критериев оценки автошкол Общество, 12:09
Актера из сериала «Триггер» Ткаченко посмертно наградили орденом Мужества Политика, 12:06
Мужчина с ножом напал на храм в Челябинске Общество, 12:03
В подмосковной деревне под тяжестью снега рухнула крыша «Пятерочки» Общество, 12:00
В Европе рассказали об изменении отношения Китая к конфликту на Украине Политика, 11:59
Линдси Вонн заявила, что не намерена бросать спорт после травмы на Играх Спорт, 11:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Гладков сообщил о закрытии пунктов обогрева, открытых после обстрела Политика, 11:51
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Во Внуково ввели временные ограничения Политика, 11:45
ТАСС узнал о планах изменить правила сдачи экзаменов на вождение Общество, 11:37
Из какой визовой страны в Россию больше всего едут работать. Инфографика Экономика, 11:30
На Кубани вспыхнувший после атаки БПЛА пожар охватил 2,2 тыс. кв. м Политика, 11:28
Пострадавшие при атаке на Кубань находятся в состоянии средней тяжести Политика, 11:24