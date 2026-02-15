ТАСС узнал о планах изменить правила сдачи экзаменов на вождение
Будущие водители будут обязаны повторно пересдать теоретический экзамен, если они не прошли практический экзамен в течение полугода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство», — объяснил собеседник агентства.
В начале 2026 года МВД России предложило внести изменения в правила сдачи экзаменов для управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Согласно проекту документа, планировалось расширение перечня нарушений, при которых кандидата не допускали к экзаменам, среди них: использование средств связи, фото- и видеотехники, а также других электронных устройств экзаменуемым. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, правоприменительная практика экзаменационных подразделений Госавтоинспекции свидетельствует о росте выявленных фактов использования кандидатами в водители различных средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники (скрытые наушники, видеокамеры с процессорами и так далее) для оказания им помощи со стороны третьих лиц в успешной сдаче экзамена.
Кроме того, предлагалось сократить срок проведения практического экзамена — если раньше он назначался в течение шести месяцев после успешной сдачи теории, теперь этот период планируется сократить до 60 дней.
При этом на фоне ужесточения экзаменов для будущих водителей в России был зафиксирован дефицит экзаменаторов ГИБДД, который привел, по словам представителей автошкол, к месячным задержкам испытаний для кандидатов.
МВД в рамках проекта постановления также планирует упросить процедуру допуска к экзаменам, исключив необходимость личной подачи медицинской справки. Если инициатива будет одобрена, то с 1 марта 2027 года все медицинские справки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный формат и собраны в едином федеральном реестре. МВД будет иметь к нему доступ.
