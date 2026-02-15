В Московском зоопарке стали учить кур давать лапу для ломки стереотипов

Video

В Московском зоопарке кур тренируют выполнять определенные действия по команде, например давать лапу или открывать задвижки, рассказала РБК директор зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, это делается в том числе для изменения стереотипов о курах.

«Мы стремимся не просто показывать животных, а ломать стереотипы, открывать людям глаза на сложность мира живой природы и его обитателей. Часто мы проходим мимо, казалось бы, обычных существ, не подозревая об их уникальности. И наши куры — это живой, яркий пример такой работы», — пояснила Акулова.

Сотрудники зоопарка учат куриц следовать за мишенью, выбирать кольцо определенного цвета из нескольких других, ходить вокруг стаканов в определенном направлении в зависимости от их цвета, толкать мячик клювом, давать лапу, прилетать на руку, добровольно заходить на весы.

Самому простому заданию — следованию за мишенью — курицу можно обучить за несколько дней. На сложные задания, например на хождение вокруг стаканов, может уйти до нескольких месяцев. «При тренировке мы используем только положительное подкрепление и все манипуляции проводятся только с согласия животного, — заверила директор Московского зоопарка. — На начальном этапе необходимо наладить контакт, чтобы животное просто привыкло и не испытывало страха, стресса, затем обучаем чему-то простому и постепенно переходим к более сложным задачам».

Сотрудники зоопарка опросили своих знакомых и родных и выяснили, что «стереотип о том, что «умом куры не блещут», жив до сих пор», рассказала Акулова. Однако современные исследования показывают, что куры — довольно умные птицы. «Поэтому, когда люди видят, как наша курица решает задачи, она не просто «не глупая». Она мыслит. И это самый важный посыл. Мы хотим, чтобы, уходя из зоопарка, люди с большим уважением и интересом смотрели на всех живых существ вокруг — от воробья в парке до домашней курицы в деревне», — заключила она.