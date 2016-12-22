У профессора медвуза изъяли снайперскую винтовку и автомат Калашникова

У профессора кафедры гуманитарной дисциплины Московского государственного медицинского университета им. Сеченова ​в четверг, 13 декабря, изъяли оружие и боеприпасы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«Сотрудники полиции и ФСБ задержали на Кировоградской улице 57-летнего мужчину, профессора университета», — рассказал источник. По его словам, при обыске в его квартире изъяли снайперскую винтовку Драгунова, автомат АК-74, пистолет Макарова, гладкоствольное ружье «Бекас», ружье «Браунинг», охотничий карабин КО-9, револьвер наган, а также большое количество патронов разного калибра.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России (незаконное хранение оружия), отметил источник. Он добавил, что полиция устанавливает, у кого мужчина приобрел оружие и боеприпасы.