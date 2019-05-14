СМИ узнали о выдвижении Массимо Карреры на пост тренера иранской команды

Массимо Каррера стал кандидатом на пост наставника иранского футбольного клуба «Эстегляль», пишет Tansim. Прежде итальянец возглавлял столичный «Спартак», под его руководством команда впервые за долгое время стала чемпионом страны

Массимо Каррера (Фото: Pavel Golovkin / AP)

Экс-защитник «Ювентуса», итальянский тренер Массимо Каррера номинирован на пост главного тренера иранского футбольного клуба «Эстегляль». Об этом без указания источников информации сообщает иранское агентство Tansim. Других деталей об этом оно не приводит, как и не пишет о том, кто еще может стать наставником иранской команды.

Ранее, напоминает Tansim, генеральный директор «Эстегляля» Амир Хоссейн Фати заявил, что следующим тренером команды будет не иранский тренер.

В конце апреля этот пост покинул немецкий наставник Винфрид Шефер. С ним клуб расстался после того, как продемонстрировал плохие результаты в иранской профессиональной лиге. Команду затем возглавил помощник Шефера Фархад Маджиди. Предполагается, что «Эстеглялем» он будет руководить до конца сезона.

На прошлой неделе катарский канал Al Kass также без указания источников информации передавал, что в качестве главного тренера иранский клуб собирается нанять испанца Хосе Мурсию. Сейчас он возглавляет катарскую команду «Аль Шахания».

55-летний Массимо Каррера свою тренерскую карьеру начал в качестве технического координатора молодежного сектора «Ювентуса». Позже его пригласили в главную команду, которую он возглавил в 2012 году. В период с 2014-го по 2016 годы Каррера работал помощником тренера сборной Италии, а позже — вплоть до прошлого года тренировал московский футбольный клуб «Спартак». Команда под его руководством впервые за долгое время стала чемпионом страны в 2017 году.