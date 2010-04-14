Алкоголь для вагонов-ресторанов делали в вагонном депо

В вагонном депо "Николаевка" (в районе Рижского вокзала) сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского УВД на железнодорожном транспорте обнаружили подпольный цех по производству поддельного алкоголя, который позже сбывался в вагонах-ресторанах.

Сотрудники милиции выяснили, что сырье для контрафактного алкоголя поставлялось в Москву поездом Владикавказ - Москва, а затем попадало в складские помещения, принадлежащие Московской дирекции по организации питания (ООО "Трансресторансервис").

Спирт смешивали с водопроводной водой и разливали в бутылки с этикетками известных в России брендов. После этого водка продавалась в вагонах-ресторанах по цене 500 рублей за бутылку.

Впрочем, не только водку "изготавливали" в подпольном цеху. Наладили там и производство "элитных испанских и итальянских вин". Причем процесс был упрощен: мошенники попросту брали дешевые вина, смывали с них этикетки и наклеивали атрибуты известных производителей.

Учитывая, что основной функцией дирекции по организации питания Федеральной пассажирской компании ОАО "РЖД", на территории которого расположился данный цех, является экипировка и оснащение продуктами питания поездов дальнего следования, то поддельный алкоголь поступал на реализацию директорам вагонов ресторанов без каких-либо проблем, подчеркнули в УВД. В настоящее время проводятся проверки поездов дальнего следования на предмет выявления и изъятия продукции, опасной для здоровья.

Всего на складе было обнаружено и изъято более 53 тыс. бутылок различной алкогольной продукции (водка, вино, коньяк), более 1 тыс. пакетов вина, 200 литров водки в пластиковой бочке, около 450 пятилитровых канистр спирта и 3,5 тыс. канистр со спиртосодержащей жидкостью. Экспертизой установлено, что марки акцизного сбора на изъятой алкогольной продукции являются поддельными, алкогольная продукция не соответствует требованиям безопасности.