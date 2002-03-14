В Гуантанамо предположительно находятся граждане России

"В ходе антитеррористической операции в Афганистане американцы задержали ряд лиц, ассоциированных с талибами, которые, по американским данным, являются гражданами России.

В настоящее время они содержатся на базе США в Гуантанамо, Куба", говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ "О содержащихся на базе США в Гуантанамо (Куба) предположительно российских гражданах".

В соответствии с имеющейся договоренностью группа представителей правоохранительных органов России намерена в ближайшее время посетить базу для определения реального гражданства этих лиц и их причастности к террористической деятельности, подчеркивается в сообщении.

Напомним, что Соединенные Штаты используют базу в Гуантанамо в качестве места содержания боевиков «Аль-Кайеды» и талибов, захваченных в Афганистане в процессе антитеррористической операции.