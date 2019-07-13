Суд отправил под стражу топ-менеджера Северо-Кавказской железной дороги

Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги решением Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону отправлен под стражу сроком на два месяца, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В его отношении ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению его в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как считают в СК, топ-менеджер и еще один сотрудник СКЖД получили взятку в размере 1,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного проезда ее поездов.

Имя подозреваемого в СК не называют. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на РЖД утверждает, что речь идет об Алексее Черняеве, уволенном 1 июля.