В выходные в Москве будет прохладно и дождливо

В предстоящие выходные погоду в Центральной России будут определять северные воздушные массы. Под их влиянием в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая и прохладная погода, сообщает сервер " GISMETEO.Новости ".

Высокая облачность, кратковременные дожди и северо-западный ветер удержат московскую температуру на пару градусов ниже нормы. В ночь на субботу ожидается 0…-2, днем +5…+7, в воскресенье воздух прогреется лишь до +7…+9 градусов.

На северо-западе европейской территории России к формированию погодных условий приступит передняя часть европейского антициклона. Благодаря ему небо станет малооблачным, а воздух начнет прогреваться. В Санкт-Петербурге в эти выходные существенных осадков не ожидается, утренняя температура вряд ли поднимется выше +2…+4, зато к полудню будет уже +9…+11 с тенденцией на потепление до +11…+13.

Над Поволжским округом нависнет холодный атмосферный фронт. В его зоне пройдут небольшие дожди. Температура в Нижнем Новгороде составит в ночные часы -1…+1, после полудня +4…+6 и тоже с дальнейшим прогревом до +6…+8. В Самаре немного теплее: +1…+3 и +8…+10 соответственно.

В Черноземье солнца будет больше. Вместе с тем дующий с севера ветер не даст воздуху прогреться до нормальной апрельской температуры. В Воронеже ночью близко к нулю, днем не выше +7…+9.

На фоне мартовской температуры проведут уик-энд жители самого теплого региона России. Визит беломорской прохлады на черноморское побережье отзовется в Большом Сочи ливневыми дождями с грозами и похолоданием до +9…+11 градусов.

Примерно такой же будет погода на Среднем Урале. В зоне атмосферных фронтов пройдут небольшие дожди. Температура в Екатеринбурге ночью +1…+3, днем +9…+11.

На Западную Сибирь обрушится каспийский циклон, который принесет дожди и понижение температуры. Тем не менее до Новосибирска дождевые тучи еще не дойдут. В столице Сибирского региона солнечно и тепло: на рассвете около нуля, в полдень +11…+13.

Штормовой фронт, пересекая Прибайкалье, постепенно уступит место прохладному антициклону. В Иркутске ночью до -1…+1, днем +4…+6, временами осадки в виде мокрого снега, порывистый северо-западный ветер. В воскресенье погода улучшится, и на солнце воздух прогреется до +8…+10.

Закрутившийся над Японским морем циклон уйдет через Японию в океан. Приамурьем и Камчаткой овладеет антициклон, а к Приморью приблизится очередная фронтальная волна из Китая. Во Владивостоке в субботу пройдут небольшие дожди, на побережье возможен туман, минимальная температура +1…+3, максимальная +5…+7.