Суд отменил положительное решение по иску Дерипаски к Google и Певчих

Дерипаска подал в суд из-за слов Певчих, что он финансировал ЧВК. В июне иск частично удовлетворили, но теперь апелляция отменила это решение, постановив, что оно было вынесено с нарушением правил подсудности

Олег Дерипаска (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Краснодарский краевой суд отменил решение Усть-Лабинского районного суда региона по гражданскому спору о защите чести, достоинства и деловой репутации Олега Дерипаски с компанией Google LLC и Марией Певчих (Минюст признал ее иноагентом). Материалы перенаправлены в Москву на рассмотрение по подсудности, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского краая.

Апелляция установила, что дело было рассмотрено с нарушением правил подсудности, поскольку ни один из ответчиков не находится на территории Краснодарского края. Гражданское дело направлено по подсудности в Зеленоградский районный суд Москвы.

В декабре 2024 года Олег Дерипаска подал иск к Певчих — председателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация внесена в реестр иноагентов, признана в России экстремистской и нежелательной, запрещена и ликвидирована). Также соответчиком по иску была заявлена компания Google LLC, которая владеет видеохостингом YouTube.

Бизнесмен подал в суд из-за заявления Певчих, сделанного на YouTube: она утверждала, что Дерипаска финансировал частные военные компании (ЧВК). В июне 2025 года иск был частично удовлетворен.

Это не первый иск, поданный Дерипаской к Певчих. В марте 2023 года бизнесмен подал к ней иск, также о защите чести и достоинства, в Арбитражный суд Москвы. Дерипаска потребовал опровергнуть утверждения о том, что он участвовал в залоговых аукционах в 1995 году: Певчих заявила об этом в одном из своих интервью. В июле того же года суд частично удовлетворил требования предпринимателя.