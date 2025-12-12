«Крабового короля» заочно приговорили к 24 годам колонии

Защита Олега Кана просила закрыть дело «в связи со смертью подсудимого», но прокуратура сочла, что ее могли инсценировать. В 2024 году бизнесмена заочно приговорили к 17 годам тюрьмы

Суд во Владивостоке заочно приговорил бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», к 24 годам колонии по делу в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов, передает ТАСС. Именно этот срок требовало назначить гособвинение.

С предпринимателя также постановили взыскать в доход государства более 4,2 млрд руб. как эквивалент дохода от продажи краба.

Адвокаты бизнесмена ранее просили закрыть дело «в связи со смертью подсудимого». О том, что Кан мертв, сторона защиты заявляла еще в 2024 году, однако Генпрокуратура сочла, что смерть могла быть инсценирована.

Олег Кан — сахалинский рыбный промышленник, основатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Ключевыми объектами их промысла были крабы, креветки и другие морепродукты.

Бизнесмена заочно арестовали в 2020 году, три года спустя его обвинили по четырем статьям УК. Генпрокуратура заподозрила предпринимателя в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах Кан контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию.

В апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба. Защита обжаловала вердикт.