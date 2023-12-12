Суд вынес приговор врачу, освобождавшему заключенных «Матросской тишины»

Александр Кравченко (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Бывшего главврача СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко приговорили к 7 годам колонии общего режима по делу о превышении и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Кравченко задержали в начале 2022 года. Прокуратура заявила, что он выдавал находящимся в СИЗО справки о болезнях, с которыми под стражей находиться нельзя, в результате чего их освобождали от реального лишения свободы. Ведомство также установило, что благодаря Кравченко в стационаре оказался заключенный, который не был болен.

Его также лишили звания подполковника и запретили заниматься организационной деятельностью в системе здравоохранения и врачебной деятельностью на протяжении двух лет.

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