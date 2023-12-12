Суд вынес приговор врачу, освобождавшему заключенных «Матросской тишины»
Бывшего главврача СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко приговорили к 7 годам колонии общего режима по делу о превышении и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Кравченко задержали в начале 2022 года. Прокуратура заявила, что он выдавал находящимся в СИЗО справки о болезнях, с которыми под стражей находиться нельзя, в результате чего их освобождали от реального лишения свободы. Ведомство также установило, что благодаря Кравченко в стационаре оказался заключенный, который не был болен.
Его также лишили звания подполковника и запретили заниматься организационной деятельностью в системе здравоохранения и врачебной деятельностью на протяжении двух лет.
Материал дополняется.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени