Власти подали иск на ₽11 млрд к отечественному производителю двигателей

Иск к Объединенной двигателестроительной корпорации Минпромторг подал 7 декабря, суть претензий не ясна. Предприятия ОДК выпускают двигатели для авиации, в том числе для импортозамещенных SSJ100, а также энергетические турбины

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минпромторг подал в Арбитражный суд Москвы иск к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») на 11,257 млрд руб., следует из судебной картотеки. Суть претензий не ясна. Заявление было подано 7 декабря.

РБК направил запрос в Минпромторг и ОДК.

ОДК выпускает двигатели для авиации и космических ракет, морские двигатели, газовые турбины. В ее состав входят научно-конструкторские институты и производители, такие как ярославский «ОДК — «Сатурн», самарский «ОДК — «Кузнецов», «ОДК — «Пермские моторы» и другие.