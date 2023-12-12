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Общество ,  
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Власти подали иск на ₽11 млрд к отечественному производителю двигателей

Минпромторг подал иск к ОДК на 11 млрд руб.
Иск к Объединенной двигателестроительной корпорации Минпромторг подал 7 декабря, суть претензий не ясна. Предприятия ОДК выпускают двигатели для авиации, в том числе для импортозамещенных SSJ100, а также энергетические турбины
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минпромторг подал в Арбитражный суд Москвы иск к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») на 11,257 млрд руб., следует из судебной картотеки. Суть претензий не ясна. Заявление было подано 7 декабря.

РБК направил запрос в Минпромторг и ОДК.

ОДК выпускает двигатели для авиации и космических ракет, морские двигатели, газовые турбины. В ее состав входят научно-конструкторские институты и производители, такие как ярославский «ОДК — «Сатурн», самарский «ОДК — «Кузнецов», «ОДК — «Пермские моторы» и другие.

Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Политика
В октябре вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в текущем году ОДК выпустила в 1,5 раза больше двигателей, чем в рекордные 1980-е. До 2030-го, сообщил чиновник, «ОДК нужно десятикратно нарастить поставки двигателей», в первую очередь авиационных. В частности, речь об агрегатах для импортозамещенного SSJ100, среднемагистральных МС-21-310 и Ту-214, регионального Ил-114-300, а также для вертолетов. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что до 2030 года «предприятиям ОДК предстоит поставить свыше 3,5 тыс. авиационных моторов для самолетов и вертолетов».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Анастасия Львова
Объединенная двигателестроительная корпорация Минпромторг Арбитражный суд ОДК

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по ипотеке

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