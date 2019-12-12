«Коммерсантъ» узнал о пожаре на «Адмирале Кузнецове» из-за кучи мусора

Причиной пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к участникам ремонта крейсера.

По их словам, горячая сварочная окалина по вертикальному, идущему через все палубы судна кабельному каналу провалилась вниз. «Там она должна была упасть на чистый пол, а вместо этого попала на оставленную кучу мусора», — говорится в материале.

Так как отходы по большей части состояли из ветоши и опилок, которыми вытирались разлитые во время ремонта различные смазочные материалы и растворители, мусор мгновенно воспламенился, а трюм сразу заволокло удушливым дымом.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных служба сообщал, что пожар возник из-за того, что окалина попала на кабель, который и загорелся.

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