Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.
«Сценарий по дестабилизации внутренней ситуации путем избрания сакральной жертвы среди известных и популярных в обществе лиц. Против этих лиц хотели устроить противоправные действия, чтобы всколыхнуть общество», — заявил он.
20 июля 2016 года автомобиль, в котором находился журналист, взорвали. Шеремет погиб. 12 декабря стало известно о задержании пяти подозреваемых, это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также супруги Владислав и Ирина Грищенко.
По словам Коваля, такой жертвой могла стать знакомая подозреваемых Маруся Звиробий (настоящее имя Елена Самбул), активистка и участница боевых действий на Донбассе. Подозреваемые планировали похитить детей активистки, а ее саму избить и переложить вину на правоохранителей, либо политические силы, считают в полиции.
В октябре Самбул раскритиковала то, как президент Украины Владимир Зеленский общался с представителями местных добровольческих отрядов у поселка Золотое в Донбассе. «Я тебе обещаю, тебя кто-то подорвет там», — сказала она в ходе стрима. Впоследствии против нее возбудили дело об угрозе убийством в отношении президента Украины.