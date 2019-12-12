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Убийство Павла Шеремета ,  
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Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета
Такой жертвой должны были стать известные в обществе люди, вину за нападение провокаторы планировали переложить на власти Украины, утверждают в полиции
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.

«Сценарий по дестабилизации внутренней ситуации путем избрания сакральной жертвы среди известных и популярных в обществе лиц. Против этих лиц хотели устроить противоправные действия, чтобы всколыхнуть общество», — заявил он.

20 июля 2016 года автомобиль, в котором находился журналист, взорвали. Шеремет погиб. 12 декабря стало известно о задержании пяти подозреваемых, это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также супруги Владислав и Ирина Грищенко.

По словам Коваля, такой жертвой могла стать знакомая подозреваемых Маруся Звиробий (настоящее имя Елена Самбул), активистка и участница боевых действий на Донбассе. Подозреваемые планировали похитить детей активистки, а ее саму избить и переложить вину на правоохранителей, либо политические силы, считают в полиции.

В октябре Самбул раскритиковала то, как президент Украины Владимир Зеленский общался с представителями местных добровольческих отрядов у поселка Золотое в Донбассе. «Я тебе обещаю, тебя кто-то подорвет там», — сказала она в ходе стрима. Впоследствии против нее возбудили дело об угрозе убийством в отношении президента Украины.

Общество
Чем известен Павел Шеремет

В эфире «5 канала» Самбул выразила сомнения в подлинности аудиозаписи, на которой подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждают нападение на нее. «Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это «лепят». После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, их методов и экспертиз? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала», — сказала она.

Следствие по делу об убийстве Шеремета остановилосьна версии о том, что преступление совершили с целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Зеленский, принимавший участие в брифинге, отметил, что заказчик убийства еще не найден.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Павел Шеремет, убийство
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