Общество , 12 дек, 08:08
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Новый поставщик российского угля на Украину, неисполнение бюджета на 1 трлн руб., «санкции из ада» против России отложили, сериал с Зеленским пропал из эфира ТНТ; главные новости — в обзоре РБК
Владимир Путин и Алексей Кудрин
Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Эстонская компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, в декабре получила разрешение на поставку более 600 тыс. т российского угля на Украину, выяснил РБК. Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, кумом российского президента Владимира Путина.
- Всего Россия поставляет на предприятия Украины 1,2–1,3 млн т угля и кокса в месяц. При текущих ценах выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить $50 млн.
- Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работает в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Но из-за конфликта в Донбассе они перешли под контроль ДНР и ЛНР. После этого Киев был вынужден искать замену в других странах, в том числе в России.
- С 2019 года украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую. Причина — ответные санкции Москвы на решение Киева ограничить импорт товаров из России.
Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в 2019 году бюджет не был исполнен на 1 трлн руб. Тот удивился такой сумме: «Что-то многовато».