Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Новый поставщик российского угля на Украину, неисполнение бюджета на 1 трлн руб., «санкции из ада» против России отложили, сериал с Зеленским пропал из эфира ТНТ; главные новости — в обзоре РБК

Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Эстонская компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, в декабре получила разрешение на поставку более 600 тыс. т российского угля на Украину, выяснил РБК. Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, кумом российского президента Владимира Путина.

Всего Россия поставляет на предприятия Украины 1,2–1,3 млн т угля и кокса в месяц. При текущих ценах выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить $50 млн.

Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работает в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Но из-за конфликта в Донбассе они перешли под контроль ДНР и ЛНР. После этого Киев был вынужден искать замену в других странах, в том числе в России.

С 2019 года украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую. Причина — ответные санкции Москвы на решение Киева ограничить импорт товаров из России.

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