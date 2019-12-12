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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Новый поставщик российского угля на Украину, неисполнение бюджета на 1 трлн руб., «санкции из ада» против России отложили, сериал с Зеленским пропал из эфира ТНТ; главные новости — в обзоре РБК
Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)
Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Эстонская компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, в декабре получила разрешение на поставку более 600 тыс. т российского угля на Украину, выяснил РБК. Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, кумом российского президента Владимира Путина.
  • Всего Россия поставляет на предприятия Украины 1,2–1,3 млн т угля и кокса в месяц. При текущих ценах выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить $50 млн.
  • Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работает в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Но из-за конфликта в Донбассе они перешли под контроль ДНР и ЛНР. После этого Киев был вынужден искать замену в других странах, в том числе в России.
  • С 2019 года украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую. Причина — ответные санкции Москвы на решение Киева ограничить импорт товаров из России.
Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в 2019 году бюджет не был исполнен на 1 трлн руб. Тот удивился такой сумме: «Что-то многовато».
  • Кудрин считает, что всему виной «бюрократизированность некоторых процедур» в правительстве. В прошлом году эта сумма составляла 770 млрд руб.
  • Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ноябре признал, что такая большая сумма получилась из-за того, что изменилась техника бюджетного учета: «Раньше было разрешено авансирование проектов, а сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль». Однако уточнил, что «эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году».
Комитет сената США отложил голосование по «санкциям из ада» против России
В сенате конгресса США продолжается обсуждение санкций против России. На повестке — билль о признании ее «спонсором терроризма» и законопроект DASKA, более известный как «санкции из ада».
  • Если первый документ был поддержан сенатским комитетом по иностранным делам, то второй конгрессмены отложили. Голосование пройдет на следующей неделе или уже в 2020 году. Причина в том, что один из авторов DASKA не смог присутствовать на заседании.
  • Законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос, считать ли Россию страной — спонсором терроризма, еще предстоит одобрить сенату и палате представителей. Только после этого он отправится на подпись президенту.
  • Новая версия законопроекта DASKA (изначально был представлен в 2018 году) внесена в американский конгресс в феврале прошлого года. Документ среди прочего предполагает введение санкций против российских банков, которые поддерживают «вмешательство» Москвы в выборы в других странах, а также против инвестиций в российские СПГ-проекты и ограничения из-за «агрессии» против Украины.
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Нынешний президент Украины снимался в нем в 2017–2018 годах.
  • Первые три серии телеканал показал 11 декабря. На 12 и 13 декабря изначально в телепрограмме было заявлено продолжение сериала, но вечером в среду упоминание пропало.
  • Представитель канала назвал анонсирование и показ первых трех серий «продуманным маркетинговым ходом». Показ перенесли на онлайн-платформу.
  • Из серий, которые показали в эфире, пропала шутка о президенте России Владимире Путине. По сюжету, главный герой — учитель истории Василий Голобородько, ставший президентом Украины, — выбирает дорогие часы. Помощник представляет ему швейцарскую марку Hublot как «Хубло» и говорит, что такие часы носит Путин. Герой Зеленского удивился: «Путин — «Хубло»? Именно этот момент был вырезан из версии, показанной ТНТ в Москве.
Автор: Сергей Витько
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