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Роскошь обложат налогом уже в 2013г.
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Роскошь обложат налогом уже в 2013г.
Общество, 12 дек 2012, 15:48
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Роскошь обложат налогом уже в 2013г.
Отказаться от принятой в России плоской шкалы подоходного налога, облагая много зарабатывающих людей по повышенной ставке, нецелесообразно, заявил обращаясь к Федеральному собранию с ежегодным посланием президент РФ Владимир Путин.
Фото: ИТАР-ТАСС

"Прогрессивка", как бы она внешне ни смотрелась социально справедливой, но она этой справедливости не обеспечит. Наоборот, это будет бременем для миллионов людей со средними доходами. Будет уход от налогов и недополучение в бюджет, в казну соответствующих объемов денег от этого налога. А значит, у нас возникнут дефициты по поводу финансирования армии, пенсий, бюджетной сферы. Вот вам и социальная справедливость", - отметил глава государства.

Правильнее и справедливее, по словам В.Путина, будет обложить дополнительными налогами так называемое престижное, демонстративное потребление.

"Напомню Правительству о необходимости уже в первой половине 2013г. реализовать принятые принципиальные решения по так называемому налогу на роскошь, включая элитную недвижимость и, как бы тяжело ни было, на дорогие автомобили, пускай даже новые", - заявил президент.

По окончании выступления президента министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что правительство РФ планирует определиться с деталями обложения дорогих машин налогом на роскошь в первом полугодии 2013г. По его словам, для того чтобы машина считалась классом люкс и облагалась по повышенной ставке налогом, может быть использована либо марка автомобиля, либо первоначальная продажная цена. Ранее правительство предлагало облагать налогом на роскошь автомобили с двигателями мощностью более 410 л.с.

"Посмотрим, как это будет сделано. Мы когда это в правительстве обсуждали, признали, что обложение налогом через лошадиные силы не всегда эффективно, потому что старые большие джипы на том же Дальнем Востоке не являются роскошью", - отметил глава Минфина.

Сегодня же В.Путин предложил регионам перейти с 2014г. к налогообложению недвижимости, исходя из ее кадастровой стоимости.

"Для укрепления собственной налоговой базы субъектов Федерации надо предоставить им право перейти к налогообложению недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости. Причем начиная уже с 2014г.", - сказал глава государства.

Он добавил, что такое решение должно быть самостоятельным выбором регионов. "И при этом должна быть завершена вся работа по оценке объектов недвижимости и выверке данных об их владельцах", - сказал В.Путин.

Одновременно с этим президент призвал к разработке целого ряда мер по прекращению практики заключения российскими компаниями сделок через офшорные юрисдикции. Указав на необходимость "деофшоризации" российской экономики, В.Путин отметил, что на сегодняшний день 9 из 10 сделок, заключаемых в том числе компаниями с госучастием, не регулируются российским законодательством.

Президент поручил правительству разработать предложения по повышению прозрачности офшоров в части раскрытия налоговой информации. По словам В.Путина, подобные меры принимаются в других странах и оговариваются в процессе переговоров с властями офшорных зон.

При этом, подчеркнул В.Путин, чтобы эти меры были эффективны, "следует исправлять свои собственные недоработки" в судебной системе, нормотворчестве, правоприменении. "Нужно отказаться от презумпции виновности бизнеса", - отметил президент.

Теги: Минфин , Путин , Силуанов , налог , налог на недвижимость , налог на роскошь , послание президента ...
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