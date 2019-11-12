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Что случилось за день. Главные новости РБК
Назарбаев предложил место для встречи Путина и Зеленского, совещание о планах РЖД прошло в поезде, правила «Победы» о ручной клади не устроили властей, суд не признал решение ВС о декларациях; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать двустороннюю встречу российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

  • По словам Назарбаева, в качестве площадки он предложил Казахстан. Он уверяет, что Зеленский уже согласился на встречу «один на один».
  • Путин готов к потенциальной встрече, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас Москва сконцентрирована на подготовке саммита в «нормандском формате».
  • В Кремле уже говорили, что «встреча ради встречи» никому не нужна.

Совещание о планах РЖД прошло в поезде Новосибирск — Барнаул

Премьер-министр Дмитрий Медведев и глава РЖД Олег Белозеров обсудили инвестиционную программу госмонополии на 2020 год. Совещание прошло в спецпоезде из десяти вагонов, в нем не было обычных пассажиров — только официальные лица и журналисты.

  • Глава Минтранса Евгений Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. На эти средства претендует и «Почта России», которая предложила потратить их на развитие инфраструктуры.
  • В ближайшие три года РЖД планирует направить 488 млрд руб. на закупку новых локомотивов.
  • Результаты РЖД в 2019 году министр транспорта оценил положительно, он отметил рост прибыли, а также грузовых и пассажирских перевозок.

Ространснадзор предписал «Победе» изменить правила провоза ручной клади

Ведомство направило лоукостеру «Победа» предостережение о необходимости до 20 мая 2020 года устранить нарушения по правилам провоза ручной клади.

  • Нормы перевозки багажа и ручной клади отличаются в нескольких внутренних документах «Победы» и не соответствуют требованиям законодательства, считают в Ространснадзоре.
  • Ограничения, действующие у авиакомпании, ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе инвалидов, добавили в ведомстве.
  • В 2017 году «Победа» пыталась оспорить нормы Минтранса, разрешающие бесплатно провозить ручную кладь весом не больше 5 кг и другие предметы (дамскую сумку, портфель и т.д.).

Районный суд отказался учитывать решение ВС в деле Израйлита

Смольнинский суд Санкт-Петербурга отказался исключить декларацию об амнистии капиталов из доказательств по уголовного делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Верховный суд указывал на абсолютный запрет использовать такие документы в уголовных делах.

  • По словам адвоката бизнесмена, такую позицию суд объяснил тем, что «прокуратура не оглашает эти документы».
  • Дело против Израйлита завели на основе сведений из декларации об амнистии капитала, которую он подал в 2016 году. Его обвиняют в хищениях при строительстве порта в Финском заливе.
  • Израйлит просит возбудить дело против следователей ФСБ из-за разглашения налоговой тайны и заявил в МВД о краже — с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Нурсултан Назарбаев, РЖД, «Победа», Верховный суд
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Глава Минтранса попросил отдать РЖД ₽40 млрд из ФНБ
Бизнес
Ространснадзор предписал «Победе» изменить правила провоза ручной клади
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