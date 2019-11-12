Что случилось за день. Главные новости РБК

Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать двустороннюю встречу российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
- По словам Назарбаева, в качестве площадки он предложил Казахстан. Он уверяет, что Зеленский уже согласился на встречу «один на один».
- Путин готов к потенциальной встрече, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас Москва сконцентрирована на подготовке саммита в «нормандском формате».
- В Кремле уже говорили, что «встреча ради встречи» никому не нужна.
Совещание о планах РЖД прошло в поезде Новосибирск — Барнаул
Премьер-министр Дмитрий Медведев и глава РЖД Олег Белозеров обсудили инвестиционную программу госмонополии на 2020 год. Совещание прошло в спецпоезде из десяти вагонов, в нем не было обычных пассажиров — только официальные лица и журналисты.