На Алтае полиция объявила в розыск водителя перевернувшегося катера

В Республике Алтай полиция организовала розыск водителя катера, перевернувшегося и затонувшего во время туристической прогулки на Телецком озере.

Как сообщили в прокуратуре региона, водитель судна Юрий Казанцев в настоящее время скрывается от следствия, в связи с чем организован его розыск. Правоохранительные органы подозревают, что во время поездки, которая закончилась трагедией, Ю.Казанцев был пьян.

По словам представителей прокуратуры, при движении катер постоянно имел крен в левую сторону и двигался с большой скоростью, но на замечания пассажиров водитель не реагировал, в результате чего судно опрокинулось в воду. Также установлено, что в момент аварии в моторной лодке, которая имеет 11 посадочных мест, находились 12 пассажиров из числа приезжих отдыхающих.

Владельцем судна является житель Барнаула, лодка зарегистрирована в отделении Государственной инспекции по маломерным судам в селе Артыбаш.

Напомним, большая моторная лодка, в которой находились 13 человек, перевернулась на большой скорости и затонула в Телецком озере в 20:30 по местному времени (17:30 мск) 11 июля 2011г. Спасти удалось восемь пассажиров и водителя затонувшего катера, четыре человека погибли, ведется поиск их тел. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).