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Британский миллионер проиграл властям ЮАР по делу о затонувшем серебре

Британский миллионер Маршалл проиграл властям ЮАР по делу о затонувшем серебре
Южноафриканские серебряные слитки затонули после атаки японской подлодки на пассажирское судно в годы Второй мировой войны. Спустя 75 лет их подняла компания британского миллионера, но власти ЮАР напомнили об исключении из правил
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Компания Argentum, контролируемая британским миллионером Полом Маршаллом, проиграла судебное разбирательством с правительством ЮАР из-за серебряных слитков на $43 млн, которые были найдены в Индийском океане. Такое решение принял Верховный суд Великобритании, пишут Financial Times и The Guardian.

Речь идет о 2364 серебряных слитков. Их в период Второй мировой войны перевозило пассажирское судно SS Tilawa из Индии в Южную Африку. Правительство планировало использовать его для чеканки монет. Но в ноябре 1942 года было потоплено японской подводной лодкой. Погибли 280 человек из 950.

В 2017 году слитки нашла компания Argentum Exploration, подъем с глубины 2,5 км длился шесть месяцев, после чего драгоценности доставили в Великобританию. Компания ошибочно предположила, что слитки — коммерческая собственность, а не государственная.

Argentum требовала с ЮАР платы за подъем слитков, так как по морскому праву за добровольное спасение ценного груза позволяется требовать вознаграждение независимо от того, дал ли владелец имущества согласие на спасательную операцию. Однако власти ЮАР подчеркнули: такое правило не применяется, поскольку в этом случае драгоценности перевозило государство в некоммерческих целях. Однако британский Верховный суд подтвердил суверенный иммунитет ЮАР от иска Argentum.

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Argentum и власти ЮАР договорились урегулировать спор незадолго до вынесения постановления суда. Представитель южноафриканского правительства Джонатан Гулдинг объяснил, что по этой причине он не может сказать, где сейчас находится серебро. Решение суда способно стать прецедентом и повлиять на то, как в дальнейшем будут обращаться с найденными драгоценностями, предположил он. Гулдинг пояснил: каждый обнаруживший клад должен сперва установить первоначального владельца и договориться о возвращении, в противном случае компенсации за его транспортировку не будет.

«Короче говоря, суд решительно дал понять тем, кто надеется найти потерянное сокровище и заявить о своем праве собственности на него, что нашедшие не всегда становятся владельцами», — резюмировал Гулдинг.

Маршалл — глава одного из крупнейших в мире хедж-фондов Marshall Wace, который управляет активами на сумму около $65,4 млрд. Ему принадлежит контрольный пакет акций Argentum. Маршалл входит в рейтинг богатейших управляющих хедж-фондов Великобритании, его состояние — 680 млн фунтов стерлингов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания ЮАР серебро слитки затонувшее судно Клад
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