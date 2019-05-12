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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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РПЛ назвала дату первого матча на новом стадионе «Динамо»
Московское «Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе в рамках заключительного тура Российской премьер-лиги. Кроме того, глава РПЛ сообщил о планах провести летом на этом стадионе матч за Суперкубок России
Фото: Рамиль Ситдиков / «РИА Новости»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин назвал дату первого матча столичного «Динамо» на новом стадионе («ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина»), который находился на реконструкции с 2008 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Динамо» там должно сыграть 26 мая матч открытия», — заявил он. 26 мая в последнем туре РПЛ у «Динамо» запланирована домашняя игра с тульским «Арсеналом».

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Первый матч на новом стадионе «Динамо» отменили из-за плохого газона

По словам Прядкина, на этом стадионе в начале июля также пройдет матч за Суперкубок России. В этой игре должны принять участие чемпион и обладатель кубка страны. Чемпионом в прошлые выходные досрочно стал петербургский «Зенит», победитель кубка определится 22 мая. В борьбе за выход в финал участвуют две пары команд — столичный «Локомотив» и «Ростов», а также «Урал» и «Арсенал».

Первый матч на обновленном стадионе планировалось провести 22 октября 2017 года — в день рождения Льва Яшина. Однако вместо него прошла торжественная церемония. В 2018 году руководство «Динамо» пообещало открыть стадион московским дерби «Динамо» — «Спартак». В ноябре прошлого года руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин объявил о завершении реконструкции стадиона и выдаче разрешения на его ввод в эксплуатацию.

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Футбольный клуб «Динамо» объявил о замене газона на новом стадионе

В феврале по итогам проверки комиссией РПЛ было принято решение о невозможности проведения на стадионе намеченного на 10 марта 2019 года матча чемпионата России, в котором должны были встретиться столичные «Динамо» и «Спартак». Позднее руководство «Динамо» объявило о предстоящей замене газона на своем новом стадионе.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Футбол, ФК «Динамо», стадион «Динамо»
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