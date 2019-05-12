РПЛ назвала дату первого матча на новом стадионе «Динамо»

Московское «Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе в рамках заключительного тура Российской премьер-лиги. Кроме того, глава РПЛ сообщил о планах провести летом на этом стадионе матч за Суперкубок России

Фото: Рамиль Ситдиков / «РИА Новости»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин назвал дату первого матча столичного «Динамо» на новом стадионе («ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина»), который находился на реконструкции с 2008 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Динамо» там должно сыграть 26 мая матч открытия», — заявил он. 26 мая в последнем туре РПЛ у «Динамо» запланирована домашняя игра с тульским «Арсеналом».

По словам Прядкина, на этом стадионе в начале июля также пройдет матч за Суперкубок России. В этой игре должны принять участие чемпион и обладатель кубка страны. Чемпионом в прошлые выходные досрочно стал петербургский «Зенит», победитель кубка определится 22 мая. В борьбе за выход в финал участвуют две пары команд — столичный «Локомотив» и «Ростов», а также «Урал» и «Арсенал».

Первый матч на обновленном стадионе планировалось провести 22 октября 2017 года — в день рождения Льва Яшина. Однако вместо него прошла торжественная церемония. В 2018 году руководство «Динамо» пообещало открыть стадион московским дерби «Динамо» — «Спартак». В ноябре прошлого года руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин объявил о завершении реконструкции стадиона и выдаче разрешения на его ввод в эксплуатацию.