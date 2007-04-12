Самолет Минобороны Германии разбился в Швейцарии

В Швейцарии разбился самолет министерства обороны Германии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника военного ведомства ФРГ.

По некоторым данным, инцидент произошел в районе небольшого города Лаутенбруннен. Истребитель ВВС Германии врезался в гору. Судьба пилота остается неизвестной.

В сентябре прошлого года на территории Германии упал истребитель F-16 военно-воздушных сил США. Инцидент, который произошел в районе базы Шпангдален, имел место во время тренировочного полета. Пилот в воздухе обнаружил неполадки с шасси. После неудачных попыток экспертов на земле разрешить эту проблему летчику было разрешено катапультироваться, а самолет разбить в безлюдном месте.

Спустя месяц в Узбекистане разбился самолет Ан-2 с 13 военнослужащими министерства обороны этой бывшей советской республики. Все находившиеся на борту люди погибли. Причиной катастрофы стали непростые метеоусловия.