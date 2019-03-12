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Адвокат сообщил о прекращении дела против экс-главы «Силовых машин»
Суд прекратил уголовное дело против экс-главы «Силовых машин» Романа Филиппова, которого обвиняли в разглашении гостайны. Ему назначили штраф в 150 тыс. руб.
Роман Филиппов (Фото: Михаевич Дмитрий / ТАСС)

Уголовное дело о разглашении гостайны в отношении бывшего гендиректора ходлинга «Силовые машины» Романа Филиппова прекращено, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Сайкин.

«Суд прекратил уголовное преследование. К Филиппову применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тыс. рублей», -заявил адвокат.

В разговоре с «Фонтанкой» защитник подчеркнул, что прекращение дела говорит о том, что вина Филиппова не была доказана «в предусмотренном федеральным законом порядке» и не установлена приговором. Таким образом, бывший гендиректор «Силовых машин» считается несудимым и невиновным.

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О задержании Филиппова стало известно в июле 2017 года, на фоне сообщений о поставке четырех газовых турбин Siemens в Крым в обход санкций. Оборудование изготовило совместное предприятие Siemens и ОАО «Силовые машины». Источники Reuters утверждали, что предполагалось, что турбины поступят в Краснодарский край, а не в Крым. Источник РБК утверждал, что задержание не связано с поставкой турбин.​Как отмечает «Фонтанка», Филиппову назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Филиппов был гендиректором «Силовых машин» с апреля 2015-го по июль 2017-го. Отставка произошла уже после того, как его задержали. До «Силовых машин» он работал в компании «Северсталь», где в разные годы занимал должности от экономиста управления производственной экономики на Череповецком металлургическом комбинате до директора по экономике.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Силовые машины», гостайна
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