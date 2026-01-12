В Эстонии замерзший поток водопада обрушился на туристов
На популярном водопаде Валасте в Эстонии произошло обрушение льда с гребня — глыбы упали на гулявших внизу туристов, передает Delfi.
По данным издания, люди успели отбежать в сторону, никто не пострадал. При этом Postimees рассказал о женщине, которую обломки льда сбили с ног, и она оказалась «прямо внутри лавины». По данным издания, обрушение замерзшего льда наблюдалось еще в субботу.
Ва́ласте — самый высокий водопад в Прибалтике (до 30,5 м в зависимости от объема воды) и национальный символ Эстонии. Расположен недалеко от города Кохтла-Ярве. В холодные зимы он замерзает.
