В Эстонии замерзший поток водопада обрушился на туристов

Фото: Сергей Степанов / Zuma / ТАСС

На популярном водопаде Валасте в Эстонии произошло обрушение льда с гребня — глыбы упали на гулявших внизу туристов, передает Delfi.

По данным издания, люди успели отбежать в сторону, никто не пострадал. При этом Postimees рассказал о женщине, которую обломки льда сбили с ног, и она оказалась «прямо внутри лавины». По данным издания, обрушение замерзшего льда наблюдалось еще в субботу.

Ва́ласте — самый высокий водопад в Прибалтике (до 30,5 м в зависимости от объема воды) и национальный символ Эстонии. Расположен недалеко от города Кохтла-Ярве. В холодные зимы он замерзает.