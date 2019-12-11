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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Козыри России в газовом споре, сложности с внедрением цифрового профиля, законопроект об особом статусе Донбасса поступил в Раду, программа ремонта мостов на ₽1,1 трлн; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
 

Праздновать победу после «нормандского» саммита в Париже пока рано, заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, комментируя итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу.

  • «У наших оппонентов еще несколько нестандартных «козырей», — написал Коболев на своей странице в Facebook.
  • В ходе переговоров в Париже президенты Украины и России обсудили, в частности, возможность продления контракта на транзит газа (истекает 31 декабря) через Украину в Европу. Владимир Зеленский также сообщил об урегулировании вопроса о компенсации на $3 млрд в пользу Украины по решению Стокгольмского арбитража. «Мы готовы взять газом», — говорил Зеленский.
  • Однако позже в Кремле заявили, что о решении проблемы транзитного договора или претензий в Стокгольмском арбитраже говорить пока не приходится.

Цифровой профиль россиянина потребует доработки государственных ИТ-систем

В России готовится к внедрению цифровой профиль, который сведет к минимуму бумажный оборот, объединив многие государственные базы данных, и заменит цифровой паспорт россиянина. С его помощью, например, гражданин сможет быстро оформить банковский кредит.

  • В рамках подготовки проекта Минкомсвязь решила изменить правила использования Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), обязав органы власти предоставлять в нее актуальную информацию о гражданах в течение суток.
  • Сейчас госорганы уже обязаны оперативно передавать данные в ЕСИА, но лишь при наличии технической возможности. Министерство предложило убрать эту оговорку.
  • ИТ-системы многих ведомств, как оказалось, к этому не готовы и потребуют затрат на модернизацию. Наиболее проблемным ведомством, тормозящим передачу данных, считается МВД. Чтобы все органы успели обновить свои информационные системы, срок вступления документа в силу Минкомсвязь уже перенесла с 1 января на 1 сентября 2020 года.

В Раду внесли проект поправок в закон об особом статусе Донбасса


Депутаты президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко внесли в Верховную раду Украины поправки к закону об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

  • Нынешний закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря. После «нормандского» саммита президент Владимир Зеленский обещал продлить его на год. «Это техническая вещь, нам легче сейчас продолжить этот закон и позже внести «формулу Штайнмайера»», — объяснял президент.
  • «Формула Штайнмайера» описывает механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. В день выборов в этом регионе он начнет действовать на временной основе, а после публикации отчета ОБСЕ об итогах голосования — на постоянной.

Власти утвердили программу ремонта и строительства мостов на ₽1,1 трлн

Правительство одобрило программу ремонта и строительства мостов, а также путепроводов России. Документ сформирован по поручению президента Владимира Путина. На реализацию программы до 2035 года планируется выделить 1,1 трлн руб.

  • Финансирование будет разбито на несколько этапов. Источники средств — 507 млрд руб. — на первый этап (до 2024 года) уже детально прописаны. Часть средств возьмут из дополнительных доходов регионов от акцизов на топливо. Еще один источник — средства из нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) и госпрограммы «Развитие транспортной системы».
  • Оставшиеся 600 млрд руб. будут выделены в ходе второго этапа уже после 2024 года.
  • О необходимости финансирования строительства и модернизации мостов и путепроводов в том числе за счет проекта БКАД говорил министр транспорта Евгений Дитрих 28 ноября. По его словам, на ремонт мостов потребуется свыше 370 млрд руб., на строительство новых — 415 млрд руб., на строительство путепроводов — 340 млрд руб.
Автор: Сергей Витько
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