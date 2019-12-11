Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Козыри России в газовом споре, сложности с внедрением цифрового профиля, законопроект об особом статусе Донбасса поступил в Раду, программа ремонта мостов на ₽1,1 трлн; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре



Праздновать победу после «нормандского» саммита в Париже пока рано, заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, комментируя итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу.

«У наших оппонентов еще несколько нестандартных «козырей», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

В ходе переговоров в Париже президенты Украины и России обсудили, в частности, возможность продления контракта на транзит газа (истекает 31 декабря) через Украину в Европу. Владимир Зеленский также сообщил об урегулировании вопроса о компенсации на $3 млрд в пользу Украины по решению Стокгольмского арбитража. «Мы готовы взять газом», — говорил Зеленский.

Однако позже в Кремле заявили, что о решении проблемы транзитного договора или претензий в Стокгольмском арбитраже говорить пока не приходится.

Цифровой профиль россиянина потребует доработки государственных ИТ-систем

В России готовится к внедрению цифровой профиль, который сведет к минимуму бумажный оборот, объединив многие государственные базы данных, и заменит цифровой паспорт россиянина. С его помощью, например, гражданин сможет быстро оформить банковский кредит.