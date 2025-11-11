The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера
Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер в сентябре умер от рака в хосписе в Женеве, пишет The Guardian.
Материал дополняется
