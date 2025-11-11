 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер в сентябре умер от рака в хосписе в Женеве, пишет The Guardian.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Теги
Владимир Слуцкер

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Карпин рассказал о желании пригласить тренера «Ростова» в штаб «Динамо» Спорт, 13:53
Школьники на Камчатке нашли личинки и насекомых в хлебе школьной столовой Общество, 13:52
Названа наиболее вероятная причина крушения вертолета в Дагестане Общество, 13:52
The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера Общество, 13:49
«Из многих»: почему нужно смотреть сериал от автора «Во все тяжкие» Life, 13:48
«Дом.РФ» выставил на торги самый крупный участок за всю историю компании Недвижимость, 13:47
В Красногорске возбудили уголовное дело после обрушения «Снежкома» Общество, 13:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Обновленный Belgee X70 получит в России три комплектации с полным приводом Авто, 13:41
Часть башни «Снежкома» обрушилась при демонтаже в Красногорске. Видео Общество, 13:39
Росреестр разъяснил, как исправить нарушения на земельном участке Недвижимость, 13:34
Эти «льготные» машины дилеры будут продавать после 1 декабря. Список Авто, 13:30
Скандал с мемкоином Libra получил продолжение. При чем здесь снова Милей Крипто, 13:29
Баффет написал акционерам последнее письмо: чем известен финансист 13:29
Число поврежденных машин при падении колонны «Снежкома» превысило 100 Общество, 13:28