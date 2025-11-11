 Перейти к основному контенту
Общество
«Ростех» ответил на сообщения об уменьшении дальности полета МС-21

«Ростех»: дальность полета МС-21 покроет более 80% рейсов по России
Дальность полета самолета МС-21 способна покрыть потребности российских авиакомпаний, заявили в «Ростехе». По техзаданию Минпромторга, она должна составлять 3,5 тыс. км при 180 пассажирах
Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Текущая дальность полета самолета МС-21, равная 3830 км, способна покрыть потребности отечественных перевозчиков, поскольку 80% рейсов в России имеют протяженность до 3 тыс. км, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Там отметили, что в части дальности полета самолет соответствует изначальному техническому заданию Минпромторга России от 2009 года — 3 500 км при 180 пассажирах. При этом любой самолет эволюционирует в процессе доработок, поэтому увеличение дальности остается актуальной задачей для программы МС-21, добавили в госкорпорации.

«В настоящий момент на сайте ОАК опубликован не «проект будущего», каким еще два-три года назад был МС-21, а расчетные характеристики реальной машины, которая уже создана в «железе», летает, проходит сертификацию и пойдет в авиакомпании», — пояснили в Ростехе.

Ранее «Ведомости» обратили внимание, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на сайте сократила на четверть дальность полета среднемагистрального самолета МС-21. Так, этот показатель для версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь составляет 3830 км вместо прежних 5100 км.

МС-21: что это за самолет, его характеристики и роль в российской авиации
База знаний
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В конце октября Минпромторг показал видео полета второго импортозамещенного МС-21. На его борту протестировали работу отечественных систем и двигателей ПД-14.

«Ростех» ответил на сообщения об уменьшении дальности полета МС-21
Video

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — это российский пассажирский самолет, относящийся к классу узкофюзеляжных среднемагистральных. Цель проекта заключается в создании современного лайнера для внутренних и международных рейсов, способного заменить устаревшие советские модели и конкурировать с западными аналогами на рынке гражданской авиации.

Валерия Доброва, Герман Костринский
Самолеты Ростех Россия ОАК МС-21

