«Ростех» ответил на сообщения об уменьшении дальности полета МС-21

Дальность полета самолета МС-21 способна покрыть потребности российских авиакомпаний, заявили в «Ростехе». По техзаданию Минпромторга, она должна составлять 3,5 тыс. км при 180 пассажирах

Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Текущая дальность полета самолета МС-21, равная 3830 км, способна покрыть потребности отечественных перевозчиков, поскольку 80% рейсов в России имеют протяженность до 3 тыс. км, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Там отметили, что в части дальности полета самолет соответствует изначальному техническому заданию Минпромторга России от 2009 года — 3 500 км при 180 пассажирах. При этом любой самолет эволюционирует в процессе доработок, поэтому увеличение дальности остается актуальной задачей для программы МС-21, добавили в госкорпорации.

«В настоящий момент на сайте ОАК опубликован не «проект будущего», каким еще два-три года назад был МС-21, а расчетные характеристики реальной машины, которая уже создана в «железе», летает, проходит сертификацию и пойдет в авиакомпании», — пояснили в Ростехе.

Ранее «Ведомости» обратили внимание, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на сайте сократила на четверть дальность полета среднемагистрального самолета МС-21. Так, этот показатель для версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь составляет 3830 км вместо прежних 5100 км.

В конце октября Минпромторг показал видео полета второго импортозамещенного МС-21. На его борту протестировали работу отечественных систем и двигателей ПД-14.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — это российский пассажирский самолет, относящийся к классу узкофюзеляжных среднемагистральных. Цель проекта заключается в создании современного лайнера для внутренних и международных рейсов, способного заменить устаревшие советские модели и конкурировать с западными аналогами на рынке гражданской авиации.