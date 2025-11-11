 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Снежный коллапс на Камчатке из-за циклона. Видео

Последствия циклона на Камчатке попали на видео

Снежный коллапс на Камчатке из-за циклона. Видео
Video

На Камчатку обрушился циклон, который принес порывистый ветер — до 30 м/с, сильные снегопады и метель. На полуострове объявлено штормовое предупреждение, спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.

Также отменены занятия в некоторых школах, власти рекомендуют перевести сотрудников на удаленку. Некоторые рейсы задержаны, внутренние перелеты отменены.

Судя по видео от очевидцев, на дорогах повалены деревья, оборваны провода, автомобили почти полностью замело снегом.

МЧС призывает жителей не приближаться к оборванным проводам и качающимся вывескам и не выходить на тонкий лед. «За пределы населенных пунктов тоже лучше не выезжать. Если такая необходимость все-таки возникла, предупреди родственников о примерном времени возвращения», — говорится в сообщении.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Камчатка Камчатский край непогода снегопад циклон

