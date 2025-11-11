 Перейти к основному контенту
Общество
0

Омбудсмен ЛНР призвала исправить изъяны в законе о лишении гражданства

Омбудсмен ЛНР Сорока призвала исправить изъяны в законе о лишении гражданства
Сорока призвала устранить правовые противоречия в российском законодательстве о лишении гражданства после присоединения ЛНР. МВД России, по ее словам, поддержало эту инициативу

Необходимо устранить правовые противоречия в российском законодательстве, которые касаются вопросов лишения гражданства России, заявила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Анна Сорока.

Закон о гражданстве, как уточнила омбудсмен, содержит норму лишения гражданства за совершение преступление. Она заметила, что до люди, получившие гражданство России до присоединения ЛНР к России в сентябре 2022 года, лишаются гражданства из-за преступлений.

«А жители ЛНР и других исторических регионов, которые получили уже после сентября 2022-го, не лишаются. Есть дисбаланс в этом вопросе», — подчеркнула Сорока во время парламентских слушаний в Госдуме.

Она добавила, что такие люди даже после совершения преступлений остаются в России. Сорока задалась вопросом, куда выдворять людей, лишенных гражданства. По ее словам, инициатива внесения соответствующих изменений в федеральный закон уже нашла поддержку в МВД России.

Путин установил порядок приема в гражданство участников боев на Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В середине июля Госдума приняла поправку к закону «О гражданстве Российской Федерации», согласно которой жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не смогут лишать гражданства за совершенные преступления, покушения и подготовку к преступлениям.

Как пояснил представлявший на заседании Госдумы глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, они были «не приняты в гражданство, а признаны гражданами».

Жители ДНР и ЛНР также получили право на упрощенный порядок получения гражданства России еще в 2019 году, жители Херсона и Запорожья — в мае 2022 года. Процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления на гражданство — до года и менее. Летом президент России Владимир Путин подписал указ о том, что все граждане Украины также могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

В 2014 году Крым перешел в состав России после референдума, в котором подавляющее большинство проголосовавших (95%) поддержало присоединение полуострова к России. Однако Украина, США и Евросоюз не признали итоги этого референдума. Осенью 2022 года, после проведения референдумов в сентябре, в состав России вошли территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в 2024 году органы внутренних дел приняли более 1684 решений о лишении российского гражданства натурализованных лиц из-за противоправных действий. В частности, за первые восемь месяцев 2024 года гражданство было аннулировано у 1117 человек. Основные причины — уголовные преступления, среди которых наиболее часто встречается незаконный оборот наркотиков.

Теги
Полина Харчевникова
ЛНР гражданство Россия омбудсмен

