Власти спросят прокуратуру из-за отключения света на совещании с Путиным

Отключение света в трех высотках в Москве-сити — значимое событие, анализ причин которого показал ответственность оператора. Это повод для обращения в прокуратуру, считает глава Минэнерго

Нарушение энергоснабжения в одном из деловых комплексов в Москве-сити, где расположены госведомства, должно стать поводом для обращения в Генпрокуратуру, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, передает ТАСС.

«3 ноября этого года во время совещания у президента Российской Федерации произошло отключение электроснабжения в комплексе высотных зданий «Москва-Сити». Произошел сбой в работе лифтового оборудования, противопожарной сигнализации, вентиляции. Была создана угроза как здоровью, так и жизни сотрудников», — рассказал он.

По его словам, анализ причин произошедшего, показал, что владелец электросетевого оборудования ООО «Энергия и Технологии» «не занимается оперативным обслуживанием оборудования, регламентным обслуживанием, у персонала отсутствует понимание алгоритма работы».

«Учитывая значимость этого события и риска возникновения техногенных аварий по энергоснабжению высотных зданий, мне кажется, необходимо акт расследования направить в Генпрокуратуру», — заключил он.



Электричество 3 ноября отключилось в комплексе «IQ-квартал», в котором, в частности, расположены три госведомства — Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи. Это произошло во время совещания с президентом Владимиром Путиным, в котором участвовали главы Минэкономразвития Максим Решетников и Минпромторга Денис Мантуров. В результате на трансляции совещания оба министра сидели в темноте.