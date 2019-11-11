Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 14:23
Моралес оставил Боливию без ориентира Политика, 19:23 Медведев стартовал с поражения на Итоговом турнире ATP в Лондоне Спорт, 19:12 ВГТРК опровергла информацию об обстреле журналистов в Донбассе Общество, 19:08 СМИ сообщили о грубо оскорбившем тренера «Ювентуса» Роналду Спорт, 19:01 6 подводных камней в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 18:57 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:52 Доценту СПбГУ предъявят обвинение в убийстве аспирантки 11 ноября Общество, 18:47 Когда покупать Bitcoin: криптовалюта продолжила дешеветь Крипто, 18:41 У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв Общество, 18:40 Появилось видео нового номера Медведевой под песню Билли Айлиш Спорт, 18:28 Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве Общество, 18:24 Кто такие микроинфлюенсеры и почему их считают будущим маркетинга Партнерский материал, 18:19 СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ Общество, 18:17 В Тульской области стажер полиции застрелил человека Общество, 18:07
Общество ,  
0 
Что случилось за день. Главные новости РБК
Воровство на стройке Восточного, крупнейший налог с прибыли офшора, идеолог высокоскоростных магистралей РЖД уйдет из компании, недвижимость семьи Асада в Москва-Сити; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Путин заявил о воровстве «сотнями миллионов» на стройке Восточного

Президент Владимир Путин сказал, что навести порядок при строительстве космодрома Восточный в Амурской области так и не удалось, несмотря на уголовные дела. Глава государства попросил наладить контроль за закупками в оборонно-промышленном комплексе.

  • «Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», — сказал Путин.
  • В результате воровства при строительстве стартового комплекса Восточного государству нанесли ущерб на 11 млрд руб., 3,5 млрд из которых уже были возвращены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Стартовый комплекс начали строить еще в 2012 году, однако сроки сдачи проекта неоднократно переносились, а из-за различных нарушений на объекте возбудили более 100 уголовных дел.

Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании оказался основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, выяснил РБК.

  • По данным ФНС на 1 сентября, Липецкая область занимает второе после Москвы место по поступлениям в бюджет региона НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), эта сумма там составила 1,08 млрд руб., в столице — 1,95 млрд руб.
  • Половина этой суммы (около 540 млн руб.) поступила в липецкий бюджет в июне, так как НДФЛ с прибыли КИК должен быть уплачен до 15 июля.
  • Источник РБК пояснил, что сумма НДФЛ, поступившая в бюджет Липецкой области и Липецка, соответствует платежам по налогу с прибыли основного акционера Fletcher Group Holdings, кипрской компании, контролируемой Лисиным.

Идеолог высокоскоростных магистралей РЖД уйдет из компании

Первого заместителя гендиректора РЖД Александра Мишарина, курировавшего проекты по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей, исключат из правления монополии, сообщили источники РБК.

  • Мишарин подтвердил, что планирует уйти из РЖД. Такое решение он объяснил тем, что считает свою задачу в целом выполненной.
  • После отставки он намерен сначала заняться своим здоровьем, а уже потом определиться с дальнейшей деятельностью.
  • Мишарину 60 лет, из них почти 40 он проработал в РЖД — он начинал со Свердловской железной дороги, где прошел путь от электромеханика до главного инженера. В 2013 году СМИ называли его преемником Владимира Якунина, который тогда возглавлял РЖД.

FT сообщила о покупках семьей Асада недвижимости в Москва-Сити

Родственники президента Сирии Башара Асада приобрели по меньшей мере 20 квартир в Москве на общую сумму в $40 млн, 18 квартир находятся в комплексе «Город Столиц» в Москва-Сити, пишет The Financial Times со ссылкой на документы антикоррупционной группы Global Witness.

  • Владельцами недвижимости называют несколько ливанских офшорных компаний. 13 из 20 квартир были куплены фирмами, напрямую или косвенно контролируемыми двоюродным братом Асада и главой дамасского отделения Главного управления безопасности Сирии Хафизом Маклуфом.
  • В число владельцев квартир, по данным FT, вошли братья Хафиз, Рами, Ияд и Ихаб Маклуфы. Рами Маклуф — двоюродный брат Асада по материнской линии, владелец оператора Syriatel, в 2011 году против него ввел санкции Евросоюз.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «у нас свободный рынок» и Кремль не обязан знать о покупках недвижимости родственниками сирийского президента.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Владимир Лисин, Александр Мишарин, Башар Асад
Материалы по теме
Путин заявил о «воровстве сотнями миллионов» на стройке Восточного
Политика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Экономика
Идеолога высокоскоростных магистралей РЖД исключат из правления компании
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter