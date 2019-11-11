Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин заявил о воровстве «сотнями миллионов» на стройке Восточного
Президент Владимир Путин сказал, что навести порядок при строительстве космодрома Восточный в Амурской области так и не удалось, несмотря на уголовные дела. Глава государства попросил наладить контроль за закупками в оборонно-промышленном комплексе.
- «Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», — сказал Путин.
- В результате воровства при строительстве стартового комплекса Восточного государству нанесли ущерб на 11 млрд руб., 3,5 млрд из которых уже были возвращены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Стартовый комплекс начали строить еще в 2012 году, однако сроки сдачи проекта неоднократно переносились, а из-за различных нарушений на объекте возбудили более 100 уголовных дел.
Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании оказался основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, выяснил РБК.