Медведев выступил против манипуляций со статистикой нацпроектов

Относящаяся к нацпроектам статистика страдает из-за конфликтующих методик расчета. Премьер поручил избавиться от противоречий, чтобы никто не манипулировал данными

Получить объективную статистику национальных проектов мешает конфликт двух методик расчета данных. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума, посвященном нацпроектам. Текст его выступления опубликован на сайте кабинета министров.

Как отметил Медведев, одна из методик — расчет показателей производительности труда, утвержденный Минэкономразвития в октябре. Вторая — расчеты, которые применяются для оценки эффективности работы губернаторов. «Здесь нужно синхронизировать методики, что, собственно, я и поручаю сделать Минэкономразвития, чтобы разночтений этих не было, чтобы этим никто не манипулировал», — заявил премьер-министр.

По его словам, в трем нацпроектах — «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — есть риск не достичь расчетных показателей 2019 года. Медведев отметил, что причинами этого могут стать как объективные обстоятельства, связанные с началом работы, так и субъективные, среди которых нескоординированность усилий и плохая организация.

По словам премьер-министра, на международную кооперацию и экспорт влияет снижение цен на мировых рынках на основные неэнергетические товары из России, которые правительство считает ключевыми. «Но это объяснение всё равно не является достаточным для того, чтобы что-то корректировать», — заявил глава правительства.