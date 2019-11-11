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Медведев выступил против манипуляций со статистикой нацпроектов
Относящаяся к нацпроектам статистика страдает из-за конфликтующих методик расчета. Премьер поручил избавиться от противоречий, чтобы никто не манипулировал данными

Получить объективную статистику национальных проектов мешает конфликт двух методик расчета данных. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума, посвященном нацпроектам. Текст его выступления опубликован на сайте кабинета министров.

Как отметил Медведев, одна из методик — расчет показателей производительности труда, утвержденный Минэкономразвития в октябре. Вторая — расчеты, которые применяются для оценки эффективности работы губернаторов. «Здесь нужно синхронизировать методики, что, собственно, я и поручаю сделать Минэкономразвития, чтобы разночтений этих не было, чтобы этим никто не манипулировал», — заявил премьер-министр.

По его словам, в трем нацпроектах — «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — есть риск не достичь расчетных показателей 2019 года. Медведев отметил, что причинами этого могут стать как объективные обстоятельства, связанные с началом работы, так и субъективные, среди которых нескоординированность усилий и плохая организация.

По словам премьер-министра, на международную кооперацию и экспорт влияет снижение цен на мировых рынках на основные неэнергетические товары из России, которые правительство считает ключевыми. «Но это объяснение всё равно не является достаточным для того, чтобы что-то корректировать», — заявил глава правительства.

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Медведев выступил за уголовное наказание за срыв торгов для нацпроектов

Несмотря на участие большего числа регионов (36 регионов против планируемых 29-ти) во втором нацпроекте, правительство предложило бизнесу недостаточно системных мер для роста производительности труда, считает Медеведев. Из-за этого у предпринимателей недостаточно стимулов, чтобы его повышать. Также были случаи, когда целевые показатели корректировали без учета мнения бизнеса, что потребовало дополнительного финансирования со стороны регионов и «вообще недопустимо».

У нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Медведев предложил скорректировать методику расчета показателей, «чтобы лучше проконтролировать, как достигается задача». Предполагается, что в текущем году в нем примет участие 19,6 млн человек, а базовое значение составляет 19,2 млн человек.

В июле Медведев выступил против умышленного срыва торгов, проводимых при реализации национальных проектов. Глава правительства выступил за уголовное наказание для тех, кто манипулирует ходом торгов, что не только нарушает сроки реализации нацпроектов, но и приводит к «миллионным, если не миллиардным убыткам». Премьер отмечал, что вину в таких случаях доказать непросто, но такая возможность есть.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Дмитрий Медведев, нацпроекты, статистика
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