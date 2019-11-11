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Власти Москвы назвали фейком сообщения о присоединении Калуги
Московские чиновники опровергли информацию сатирического издания, которое сообщило, что в 2030 году в состав Москвы войдут Подольск, Чехов, Серпухов и Калуга. Уточнялось, что Калужская область будет расформирована
Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС

У правительства Москвы нет планов включать Калугу в состав столичного региона. Новость, которую распространили СМИ, является фейковой. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Сатирическое издание «Панорама» написало со ссылкой на начальника департамента градостроения Москвы Виктора Пожарского, что Москва к 2030 году может расширить свою территорию за счет присоединения Подольска, Чехова, Серпухова и Калуги. По данным портала, Калужская область будет расформирована, а ее районы войдут в состав соседних регионов.

«Калуга в перспективе может стать одним из лучших районов если не Москвы, то Новой Москвы. Мы бы включили Калугу в состав Москвы и раньше, но пока темпы строительства новых линий метрополитена не позволяют это сделать», — «цитировала» «Панорама» Пожарского.

В Стройкомплексе столицы уточнили, что о присоединении Калуги к Москве сообщило только сатирическое издание, которое ссылается на «несуществующего спикера Виктора Пожарского в несуществующем департаменте градостроения». «Просим СМИ уточнять информацию перед публикацией», — говорится в сообщении ведомства.

В 2011 году столичная мэрия реализовала масштабный проект «Новая Москва», предусматривающий расширение территории города за счет Московской области. Эта мера была принята для «разгрузки» Москвы и увеличения инвестиционной привлекательности Подмосковья. Изначально планировалось включить в состав города около 144 тыс. га, однако в итоге площадь Москвы увеличилась на 148 тыс. га.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Москва, Калуга, присоединение
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