Власти Москвы задумались о расширении зоны платной парковки

Дептранс предлагает муниципальным депутатам в нескольких районах Москвы рассмотреть вопрос о расширении зон платной парковки. Это в департаменте объясняют просьбами местных жителей

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В мэрии Москвы задумались над новым расширением зон платной парковки в столице. Это следует из письма департамента транспорта в адрес совета муниципальных депутатов Таганского округа, на которое обратил внимание «Коммерсантъ».

Письмо за подписью первого замглавы департамента транспорта в адрес таганских муниципальных депутатов опубликовало сообщество «Автомобилисты Москвы». Письмо аналогичного содержания поступило совету муниципальных депутатов округа Печатники. В обоих посланиях говорится, что в дептранс «продолжают поступать обращения жителей», в которых те предлагают провести «реорганизацию парковочного пространства» и создать новые платные парковки. Тексты писем идентичны за исключением списка зон, где предлагается создать платные парковки.

В районе Раменки, как пишет газета, 5 ноября прошли предварительные слушания по введению платных зон на дублере Ломоносовского проспекта близ метро «Университет». На нем выступала представитель дептранса Мария Майорова, которая сообщила, что платные парковки просят ввести жители ЖК «Доминион». По ее словам, они жаловались на большое число припаркованных автомобилей.

«На данный момент каких-либо решений о расширении платных зон не принято, также нет информации о возможных тарифах и сроках. Однако в ряде районов сами местные жители обращаются в департамент транспорта и к муниципальным депутатам организовать платную парковку. По итогам слушаний и обсуждений по району Раменки на совете депутатов должна быть сформирована позиция и направлена в дептранс, но пока документов не поступало», — заявили РБК в пресс-службе департамента транспорта Москвы.