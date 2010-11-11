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Детей самураев губила косметика матерей
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Детей самураев губила косметика матерей
Общество, 11 ноя 2010, 10:22
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Детей самураев губила косметика матерей
Японские ученые пришли к выводу, что дети самураев зачастую появлялись на свет больными. Причиной этого было отравление свинцом, который попадал в организм ребенка из ядовитой косметики матери.

К такому выводу пришли ученые из Университета профессионального здоровья и гигиены окружающей среды из города Китакюшу (префектура Фукуока, остров Кюсю). Они изучили останки 70 взрослых самураев, их жен и детей, погребенных возле Китакюшу на территории местного дзен-буддистского монастыря. Эти люди жили в эпоху Эдо - 1603-1867гг.

В костях детей было обнаружено повышенное содержание свинца. Самая большая концентрация этого вещества найдена при изучении костей детей в возрасте до 3 лет. У них этот показатель составлял 1241 мкг на 1 грамм костей. Это в 120 раз превышает уровень, который ведет к различным неврологическим и поведенческим проблемам. При содержании около 200 мкг свинца в 1 литре крови уже наблюдается ухудшение интеллекта, нарушение способностей к обучению, чтению, синдром дефицита внимания, отмечается антиобщественное поведение.

У ряда детских останков ученые также обнаружили необычные деформации костей, какие бывают только при повышенной концентрации свинца в организме. При этом у детей старше 3 лет содержание свинца в костях было намного меньше, в мужских останках этого вещества было вдвое меньше, чем в женских.

Ученые выяснили, что источником свинца, попавшего в организм детей, стала пудра для лица, которой активно пользовались жены самураев в эпоху Эдо. Эта пудра, делавшая лицо белым, что тогда считалось идеалом красоты, была очень популярна в то время. Моду на нее ввели гейши и актеры японского театра Кабуки.

"Мы предполагаем, что косметика для лица была одним из главных источников свинца, обнаруженного нами в организме самурайских жен и детей", - заявляет руководитель данного исследования Тамиджи Накашима. Ученый подчеркивает, что косметика со свинцом была довольно дорогой и пользоваться ею могли позволить себе только представители знати, в частности супруги самураев.

Теги: Университет
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